Forbrukerne blir stadig mer oppmerksomme på AI, men mange vil likevel ikke ha det, ifølge en ny rapport

Hvis du noen gang ser en stor teknologidirektør eller -representant bli utfordret på at forbrukerne ikke tar i bruk AI på enhetene sine, vil de fleste av dem svare at AI ikke er problemet, men at det er mangelen på forståelse som er problemet. Det høres kanskje unnskyldelig ut, men en ny rapport tyder på at forbrukerne er klar over hva AI kan tilby dem, men at de likevel ikke vil ha det.

Dette kommer fra nye data hos Circana (via PC Gamer), som viser at en tredjedel av brukerne ikke vil ha AI på enhetene sine. To tredjedeler av de som ikke vil ha AI, mener at enhetene deres fungerer helt fint som de er, og 59 % var også bekymret for personvernet hvis de skulle la AI grave gjennom deres personlige mapper, filer og annet.

Bare 15 % avviste ideen om AI i enhetene sine på grunn av manglende forståelse eller fordi de følte at teknologien var for kompleks. Dette er ikke en massiv avvisning av AI, ettersom det fortsatt er et flertall som er for å ha det på enhetene sine, men det viser at de som er sterkt imot AI, ikke kommer til å ombestemme seg hvis de får se en PowerPoint-presentasjon om hvordan det faktisk fungerer.