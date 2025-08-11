Forbruket av videospill blant unge har sunket drastisk

HQ

Det er ganske tøft for unge mennesker der ute nå for tiden. Onkelen din sier kanskje at du skal slutte å kjøpe avokado på toast for at livet ditt skal bli bedre, men stigende husleier, mangel på jobber og store studielån gjør det ganske vanskelig å få en start i livet, og da har vi ikke engang tenkt på ting som hobbyutgifter.

Derfor burde det ikke være så overraskende å lese at 18-24-åringer for tiden bruker langt mindre enn andre generasjoner på videospill. Som Mat Piscatella fra forskningsfirmaet Circana har lagt ut på Bluesky (takk, PCGamer), er de generelle utgiftstrendene lavere for Gen Z, men dette er spesielt tydelig når det gjelder videospill.

Med stigende konsoll- og spillpriser er det lett å forstå hvorfor folk ønsker å bruke mindre penger på videospill når de allerede har lite å rutte med. Takket være ting som Steam og andre markedsplasser, er det mange salg for å få tak i billige spill for spillere med et budsjett, og gratisspilltitler er også ganske fristende når du ikke har penger til å kjøpe en helt ny tittel.

Debatten rundt $ 80-spill er sannsynligvis heller ikke en oppmuntrende for yngre generasjoner. Men som vi har sett i år, bare fordi visse titler vil sikte mot høyest mulig pris, betyr ikke det at du ikke kan få et nytt spill mye billigere. Clair Obscur: Expedition 33 ble tross alt utgitt til bare £ 40.