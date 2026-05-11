Forbudte rutere og droner i USA får fortsatt oppdateringer frem til 2029

Federal Communications Commission i USA la til droner og dronekomponenter på sin Covered List over kommunikasjonsutstyr og -tjenester som utgjør et nasjonalt sikkerhetsproblem i desember 2025. Noen måneder senere ble rutere produsert utenfor USA lagt til på listen, men fikk et unntak som innebar at berørte rutere ville motta oppdateringer i det minste frem til 1. mars 2027. Dette har nå blitt forlenget til 2029.

Ifølge Engadget la FCCs Office of Engineering and Technology (OET) ut en kunngjøring 8. mai om at berørte rutere og droner vil kunne motta "programvare- og fastvareoppdateringer som reduserer skade på amerikanske forbrukere", frem til 1. januar 2029.

Så ... forbrukere kan fortsatt bruke de forbudte produktene i flere år, men de kan selvfølgelig ikke kjøpe nye forbudte produkter lenger.