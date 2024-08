Ford har avduket elsykler inspirert av Bronco og Mustang

HQ

Ford er på vei inn i en verden av elsykler. Bilprodusenten har avduket to modeller som er inspirert av to av sine mest populære biler, Bronco og Mustang, og syklene er laget i samarbeid med sykkelekspertene hos N+.

Bronco eBike har en mega navmontert motor på 750 W som gir et dreiemoment på 85 Nm. Denne sykkelen er designet for å kunne erobre alle terreng og har dobbel fjæring og et motorsykkelsete for å sikre at den forblir komfortabel. Den har også en LCD-skjerm og vil komme i 11 fargevalg, inkludert den ikoniske Area 51. Denne sykkelen vil starte på $ 4,500.

Når det gjelder Mustang E-Bike, vil denne ha de samme motorspesifikasjonene, men siden dette er bygget for å være en prestasjonssykkel i stedet, vil den ofre dobbeltfjæringen for hydrauliske bremser med fire stempler, Pirelli-dekk og kjørelys, slik at den kan nå en toppfart på 28 mph og en topp rekkevidde på 60 miles. Den vil også ha en LCD-skjerm, og vil være tilgjengelig i 11 farger, inkludert Carbonized Gray Metallic. Denne sykkelen vil starte på $ 4,000.

Hvilken sykkel liker du best?

