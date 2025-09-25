Ford jobber med en hybrid Mustang
Vi aner ikke hvor mange som egentlig har ønsket seg en hybrid Mustang fra Ford, men etterspørselen er tydeligvis der, for Fordauthority melder nå at Detroit-giganten jobber hardt med en Mustang med hybrid drivlinje, og den går tilsynelatende under prosjektnavnet S650E.
"Ford har for tiden en S650 Ford Mustang hybridmodell i drift - internt kjent som S650E. Det er uklart hva slags hybrid drivlinje som er til stede i denne ponnibilen - det kan imidlertid være en tradisjonell hybrid eller plug-in hybrid. Det er også uklart om dette prosjektet noen gang vil se dagens lys, gitt det faktum at Trump-administrasjonen har jobbet for å slappe av drivstofføkonomi og utslippsregler for kjøretøy generelt. Når det er sagt, kjører S650E-prototyper rundt og har gått inn i Technology Prove-Out-stadiet, noe som betyr at det er muldyr som testes som sannsynligvis har en eller annen form for elektrifisering."
