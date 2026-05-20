Ford jobber offisielt med en "rally-avlet" liten elbil

HQ

Mens flere Ford-modeller har blitt reimagined som EV-er de siste årene, som Mustang og Explorer, har små modeller nesten gått til grunne, inkludert den høyt elskede Fiesta. Men det ser ut til at den kommer tilbake.

I en uttalelse sendt til Top Gear, er denne nye Fiesta tilsynelatende satt til å lande på veiene over hele verden før utgangen av 2029, med Ford lover at denne helelektriske kombi vil bli laget med "rally-avlet engineering".

Og det er ikke alt, for Ford lover "race-to-road-egenskaper" og signatur Ford-kjøredynamikk for den lille elbilen, noe som betyr at vi også forventer en "hottere" ST- eller RS-versjon.

Under bilen er det forventet at den vil bruke Renaults AmpR Small-plattform, den samme arkitekturen som finnes under Renault 5, Alpine A290 og neste generasjon Nissan Micra. Dette partnerskapet gjør at Ford raskt kan komme inn på det rimelige europeiske superminimarkedet igjen uten å bruke milliarder på å utvikle sin egen dedikerte plattform for små elbiler fra bunnen av.