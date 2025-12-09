Ford og Renault kickstarter nytt elbilsamarbeid

HQ

Ford tilbyr allerede flere elbilmodeller, blant annet Capri, Explorer og Mustang Mach-E, men ingen av dem er helt billige. Men i fremtiden kan du kanskje se virkelig rimelige modeller fra produsenten takket være hjelp fra Renault.

I en pressemelding bekreftes det at Ford har tatt kontakt med Renault for å få hjelp til å bygge to nye elbilmodeller for det europeiske markedet. Det er uklart hva de skal hete, men det antas at minst én av dem vil være en slags Fiesta EV-revival.

Det er ukjent hvilken plattform som vil bli brukt, så det er vanskelig å si noe konkret om de to modellene, men de blir spesifikt beskrevet som "rimelige".

Renaults konsernsjef Jim Farley sier at bilene vil "kombinere Renault Groups industrielle skala og EV-ressurser med Fords ikoniske design og kjøredynamikk for å skape biler som er morsomme, dyktige og utpreget Ford-ånd."