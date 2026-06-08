Ford ønsker å "utvide" Mustang-familien

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Ford har allerede vist seg villig til å eksperimentere med Mustang-merket. For eksempel består ikke lenger denne bilserien bare av muskelbiler, med Mustang Mach-E, en romslig el-SUV som kan kjøres i fire dager.

Men det Mustang-fansen har skreket etter i flere tiår, er at det skal eksperimenteres med den originale Mustang. Nå har Ford-direktør Andrew Frick lagt betydelig bensin på bålet, ved å avsløre at Ford vil "utvide" Mustang-serien, og kanskje med en firedørsversjon: i et intervju med Automotive News :

"Det må gi mening innenfor en familie som vi kanskje allerede tilbyr. Og det må være veldig kostnadseffektivt for oss å gjøre det. Det er det vi fokuserer på generelt med mange av de nye, rimelige produktene våre. Vi vil at konseptene skal være riktige, og at kostnadene skal være enda bedre."

Det skal sies at Ford for tiden ikke tilbyr en tradisjonell sedan i sitt nordamerikanske sortiment, der Mustang-merket er sterkest, etter å ha avviklet Fusion, Taurus og andre for flere år siden.

Vil du se en firedørs Mustang?