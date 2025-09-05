Ford Performance skifter navn til Ford Racing

HQ

I flere tiår har Ford Motor Companys Performance-divisjon blitt stavet Ford Performance, men i går kveld kunngjorde CEO Will Ford (hvis oldefar grunnla selskapet) at divisjonen nå har skiftet navn - til Ford Racing. I et blogginnlegg på Fords offisielle nettside skriver Will om hvordan Ford som merkevare ble født på en racerbane, og hvordan deres investeringer i racing på tvers av flere disipliner og motorsport har definert hva Ford er i dag.

"I dag blir Ford Performance til Ford Racing.

Dette er ikke en markedsføringsøvelse. Dette er et løfte. Det signaliserer et nytt, mer fokusert oppdrag for å rive ned muren mellom racingteamene våre og utviklingen av bilene du kjører hver dag, både på og utenfor veien. Under ett globalt Ford Racing-banner vil våre ingeniører og designere utvikle våre ytelsesbiler for landeveien parallelt med våre racerbiler. Teknologien som overlever Baja 1000, vil være en del av DNA-et til den neste F-150 Raptor. De aerodynamiske erfaringene vi har gjort på Daytona og Le Mans, vil bli formet inn i karosseriet på den neste Mustangen. Dette er en direkte linje fra banen til oppkjørselen din, og den starter nå. Den første produksjonsbilen som er født fra dette nye Ford Racing-tankegodset, vil debutere i januar.

Dette handler om mer enn bare maskinene. Det handler om opplevelsen. Racingskolene våre og Bronco Off-Roadeo er ikke sideprosjekter; de er en sentral del av vårt oppdrag. Det er her vi beviser at de egenskapene vi utvikler på banen og i terrenget er ekte, og det er her vi deler denne begeistringen direkte med deg. Fra og med i dag vil du se vår nye identitet rulle ut. Ford Racings fulle styrke vil bli sluppet løs i januar når vi sparker i gang den nye sesongen i Dakar Rally, Rolex 24 at Daytona og vårt eget Season Launch-arrangement."