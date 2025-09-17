Ford sier opp 1000 ansatte fra elbilfabrikken som produserer den nye Ford Capri

HQ

Markedet for elbiler som ikke er produsert i Kina fortsetter å stupe, og de siste nyhetene om salgstapet, den manglende etterspørselen fra kundene og hvordan bilmodeller avvikles og modellprogrammer legges ned - staves Ford. Den amerikanske bilgiganten kunngjorde i dag at de permitterer 1 000 personer og omstrukturerer en av sine elbilfabrikker, der de produserer nye Ford Capri og den elektriske versjonen av Explorer. Den aktuelle fabrikken ligger i Köln i Tyskland, og den ble bygget med en maksimal produksjonskapasitet på 250 000 ferdige biler per år, men på grunn av manglende etterspørsel har de bare bygget 19 000 biler det siste året, ifølge Autocar.