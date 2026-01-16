Ford-sjef sier at elektrisk lastebil til 30 000 dollar har nådd prototypestadiet

HQ

Det er flere hindringer for utbredt bruk av elbiler, og for mange, mange amerikanske forbrukere er det nytteverdi og pris. Ford har forsøkt å kopiere sin utrolige suksess med F150 som elbil, men støtte på problemer med spesielt prisingen.

Men en kommende lastebil, igjen rettet mot det amerikanske markedet, vil angivelig koste bare 30 000 dollar, og den svært viktige modellen er nå i prototypfasen.

I et intervju med InsideEVs sier Fords administrerende direktør Jim Farley at denne modellen er avgjørende:

"Dette er bokstavelig talt som Apollo- eller Gemini-oppdraget i Ford. Et unikt amerikansk høyrisikoprosjekt ... akkurat som kraftaggregatene til Formel 1, er det et av de mest utfordrende prosjektene jeg noen gang har vært involvert i."

Andre produsenter sliter også med å få ned de essensielle kostnadene til et punkt der virkelig budsjettvennlige elbiler kan komme på markedet med solide rekkeviddetall.