Ford-sjefen advarer om at elbilsalget vil kollapse

Trump-administrasjonens aktive tiltak for å utjevne avgiftskravene på biler i USA og slutte å subsidiere elbiler spesifikt, har selvfølgelig påvirket nybilsalget i elbilsegmentet. Tidligere fikk amerikanske nybilkjøpere 7500 dollar i rabatt ved kjøp av en ny elbil, noe som nå er fjernet. Dette har ført til at salget har falt betydelig, og nå advarer Fords administrerende direktør om at det mest sannsynlig vil føre til at elbilmarkedet i USA kollapser. Jim Farley advarer om at elbiler i USA bare vil utgjøre 5 % av nybilsalget fremover, noe som er omtrent halvparten av hva tallet var i forrige måned.

Jim Farley, Ford

"Jeg tror det kommer til å bli en livlig bransje, men den kommer til å bli mindre, mye mindre enn vi trodde, spesielt med den politiske endringen i avgangsrørutslippene, pluss at forbrukerinsentivet på 7 500 dollar forsvinner. Det finner vi ut om en måned. Det ville ikke overraske meg om elbilsalget i USA går ned til 5 %."