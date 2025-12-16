Ford tar offisielt livet av Ford F-150 Lightning EV

HQ

Tidligere har Ford beskrevet den elektriske versjonen av den legendariske og svært populære pickupen F-150 som selskapets fremtid. Den var ment å presse spesielt kunder på landsbygda med spesielle behov bort fra bensindrevne slukere, og mot en mer miljømessig bærekraftig fremtid, men nå, ikke lenge etter, er F-150 Lighting, som elbilen ble kalt, død.

I en pressemelding (gjennom Inside EV's) har presidenten for Ford Blue, Andrew Frick, bekreftet at modellen vil opphøre produksjonen:

"Vi avsluttet faktisk produksjonen av 2025-modellåret Lightning akkurat denne måneden. Dette var som svar på mange av markedets realiteter og kundepreferanser."

Det blir ingen ny versjon av Lightning, i stedet vil de lansere en ny modell senere i år kalt "EREV" med bensinmotor.