Antab Studios slapp for noen dager siden Foreclosed, og siden det er flere i GRTV som kjenner pulsen slå når ordet cyberpunk nevnes avsluttes ukens GR Live-skjema ved å helpe Evan Kapnos med å få tilbake identiteten og implantatene sine før det er for sent. Hvordan dette går kan du i kjent stil se fra klokken 16 av på GR Live-siden vår, Facebook, Twitch og Youtube når Rebeca starter showet.

HQ