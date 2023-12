Foreldre vet ikke at man kan anmelde trakassering i dataspill

HQ

På Arucas Gaming Fest i forrige måned lærte vi mer om dataspill og beste praksis sammen med ulike eksperter og deres paneler. På den ene siden ble det snakket om fellesskapsfølelse og frustrasjonstoleranse som fordeler ved spilling. På den andre siden snakket lærer og psykopedagog Iker Martínez fra organisasjonen PantallasAmigas om hvordan man håndterer sosiale relasjoner på nettbaserte videospillplattformer.

Martínez understreket at uansett hvor godt foreldre og lærere er kjent med spilling i de nye generasjonene "er vi ikke klar over den sosiale komponenten i dataspill når det gjelder mobbing", og understreket den såkalte "sosiale smitten av fornærmelser" som en endemisk faktor. Og som et tydelig eksempel påpekte han at "foreldre ikke vet at man kan rapportere trakassering og dårlig oppførsel i selve spillene".

I løpet av økten delte pedagogen også noen råd og svarte på spørsmål fra studenter i salen som ikke visste hva de skulle gjøre når de opptrådte som vitner, særlig når det gjaldt det vanligste tilfellet, nemlig at kvinner blir trakassert eller sett ned på (og at en stor andel må ta på seg en mannlig rolle for å bli respektert og inkludert i spillet). Og hva er tipsene og triksene for å være bedre rustet eller mer beskyttet i et potensielt giftig miljø? "Du må omgi deg med gode og ærlige mennesker, men vi må også forbedre utdanningen på dette området, og alle må lære at dataspill ikke bare er for gutter. Og vi må jobbe mye med forebygging."

