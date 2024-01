Foreløpig er jeg ikke imponert over Suicide Squad: Kill the Justice League

HQ

Som det forhåpentligvis fremgår av teksten her, er dette basert på litt over sju timers spilletid med den endelige versjonen av Suicide Squad: Kill the Justice League i sin nåværende form. Vi har beseiret halvparten av spillets sentrale sjefer og har gjort en hel del aktiviteter i den åpne verdenen, men vi har selvfølgelig ikke opplevd spillets sluttspill. Det som følger, er noen førsteinntrykk, som vi etter hvert vil forme til en endelig anmeldelse som også kommenterer spillets langsiktige potensial. Derfor er det ingen poengsum.

For en stund siden publiserte jeg en artikkel der jeg ganske dramatisk proklamerte at Suicide Squad: Kill the Justice League gjør meg trist. Det var mange grunner til at jeg brukte akkurat det ordet, ettersom jeg følte at utvikleren Rocksteady ikke bare fulgte etter Arkane, Crystal Dynamics, BioWare og Platinum av live-tjenesteplanken, selv om det beviselig mislyktes elendig for alle de ovennevnte studioene, det var fordi Rocksteady ved å posisjonere Kill the Justice League som en slags pseudooppfølger til Batman: Arkham Knight ikke bare har frarøvet oss den fantastiske avslutningen på en enestående trilogi av spill, de har også fullstendig forkludret introduksjonen av karakterer som bare ble subtilt antydet i Arkham. I ettertid kan man se at de har ødelagt sitt eget Batman-univers, og det hadde de ikke trengt å gjøre.

Uansett, poenget med det avsnittet var å illustrere at jeg allerede har tatt meg tid til å klage på de mer filosofiske aspektene ved de viktigste designbeslutningene Rocksteady (og muligens Warner Bros.) tok som har ført oss til lanseringen av Suicide Squad: Kill the Justice League, så disse førsteinntrykkene kommer til å være mer sentrert rundt mer pragmatiske ting, med andre ord mer tradisjonelle. For når alt kommer til alt, må Rocksteady få en sjanse.

Og her er det mye å vinne, det skal du ikke ta feil av. Først og fremst fortsetter Rocksteady å vise oss at de er ekstremt dyktige til å fange sjelen til et bestemt sted og presentere en sammenhengende visjon for det. Nei, Metropolis er ikke Gotham, og denne mer frenetiske spillmodellen gir heller ikke rom for den mer introspektive, detaljorienterte utforskningen som gjorde Arkham-serien så minneverdig. Men det betyr ikke at det ikke er kunstnerisk sammenheng mellom bydelene, massevis av narrative detaljer og en følelse av at denne... vel, metropolen, levde i beste velgående for bare noen uker siden. Rocksteady er dessuten dyktige til både å skape et solid visuelt rammeverk for spilluniversene sine og til å få til det tekniske bak teppet også. Alle karakterene er nøyaktig gjengitt, alle er detaljerte og vakkert realisert, og stemmeskuespillet er rett og slett utmerket.

Det er til og med positive aspekter ved spillets kjerne av plyndringsskytespill å trekke frem. Det er i bunn og grunn ganske morsomt å bevege seg rundt i Suicide Squad: Kill the Justice League. Det er den eneste måten de fire heltene skiller seg mekanisk fra hverandre på, men de føles også forskjellige, og det er fortsatt den viktigste grunnen til at du bytter mellom dem i løpet av en gjennomspilling, for det er morsomt å se hvor smidig du kan opprettholde reisen din over hustakene i Metropolis.

Men det er problemer her, veldig mange problemer, og selv om jeg ikke er ferdig med spillet, er det vanskelig å forestille seg at de ikke vil feste seg i hukommelsen eller til og med vokse og bli mer merkbare etter hvert som timene går. Det er faktisk så mange at det er vanskelig å vite hvor man skal begynne, så for å holde fast ved at dette foreløpig er førsteinntrykk, kommer de her i en relativt uorganisert strøm.

Selv om det er underholdende å bevege seg, består en god del av den totale kampsløyfen av å bevege seg dit fiendene er, og fordi Metropolis er så vertikalt designet og fiendene nesten alltid vil teleportere seg til en opphøyet posisjon, bruker du mye tid på å gjøre ting som ikke har noe med våpnene dine å gjøre, noe som ikke virker spesielt intuitivt når ønsket om å stadig få bedre loot er en ganske avgjørende del av ... ja, en looter shooter med et nivådelt loot-system (med det mener vi de klassiske fargekodede egenskapene til alt spillets utstyr). I tillegg er disse fiendene uendelig anonyme og kjedelige å skyte, og det finnes ennå ikke en eneste spennende variant. Det finnes vanlige lilla monster aliens, snikskyttere, tunge lilla monster aliens og ikke minst stridsvogner og helikoptre som er besatt av lilla monster aliens. De er aldri skumle eller spennende, og er like morsomme å slåss mot som de utallige A.I.M.-robotene du knuste i småbiter i Marvel's Avengers.

Grensesnittet er mildt sagt travelt, og med travelt mener jeg uoversiktlig, og med uoversiktlig mener jeg det stikk motsatte av strømlinjeformet og nøyaktig designet for å gi deg den informasjonen du absolutt trenger, samtidig som du beholder oversikten over hva som skjer på slagmarken. Det er et kommunikasjonsgrensesnitt på høyre side, et aktivt omlastingssystem i stil med Gears of War i midten, tilstandsmodifikatorer på venstre side, nedkjøling nederst, en aktiv kombinasjon i øvre venstre hjørne, og jeg kunne fortsette. Du lærer deg selvfølgelig å rette oppmerksomheten din dit den trengs, men det er mildt sagt usammenhengende slik det ser ut nå.

De fleste aktivitetene, foruten kjerneoppdragene som ifølge journalister og innholdsskapere som allerede har fullført kampanjen, varer i rundt 10 timer hvis du skynder deg, består av ganske generiske oppsett som innebærer at du forsvarer et gitt punkt, redder Rick Flaggs soldater i en slags tidsforsøk eller knuser fiendens festninger. Så vidt jeg kan se, er det ingen dedikerte sett med sideoppdrag som introduserer meningsfulle karakterer eller ber deg om å takle en spesifikk skurk, slik som i Arkham City og Arkham Knight.

I likhet med Anthem er byttet i dette plyndringsspillet utrolig kjedelig. I løpet av den første timen fikk jeg servert to legendariske våpen, og disse tilbød ikke stort mer enn store statusforbedringer og statuseffekter, som å sette fyr på fiender eller til og med forvandle dem til is. Selv om dette kan endre seg i spillets sluttspill, er det ikke særlig lovende for et spill som delvis er designet for å holde på oppmerksomheten din langt lenger enn bare til rulleteksten på kampanjen.

Jeg kunne fortsatt, for selv om underholdningsfaktoren er relativt høy, er det grunnleggende problemer som Rocksteady rett og slett ikke klarer å løse på en tilfredsstillende måte. Vi snakker om grunnleggende ting som encounter-design, kampsløyfer, topografi som gir rom for varierte kamper, oppdrag som er varierte og byr på mangefasetterte narrative innfallsvinkler og ... vel, bytte man faktisk gidder å se på og jobbe hardt for å få tak i.

Ikke ta feil, akkurat nå liker jeg Suicide Squad: Kill the Justice League fordi Rocksteady i bunn og grunn har en morsom idé til en annerledes DC-historie, og de forteller den med nok teft og med flott grafikk og solid stemmeskuespill. Men det kan vare i 10 timer til, om ikke mindre, og da handler det om mekanikk, encounter design og måten den åpne verdenen er strukturelt bygget opp på for å holde på oppmerksomheten min. Jeg tror rett og slett ikke at Suicide Squad: Kill the Justice League kan opprettholde det, men jeg fortsetter å gi det GAAS (get it?), og kommer tilbake om en ukes tid med en mer fullstendig vurdering.