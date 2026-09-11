Foreløpig stilling i UEFA Champions League etter den første kampdagen

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UEFA Champions League har avsluttet den første kampdagen i gruppespillet, og vi har allerede en første tabell takket være noen overbevisende resultater fra PSG (6–1), Bayern München (5–0), Barcelona (5–1), Manchester United (4–0) og Como (4–1), som gikk rett til toppen av tabellen takket være målforskjellen.

19 lag vant sine første kamper, og det ble kun fire uavgjorte kamper, så slik ser tabellen i Champions League 2026/27 ut etter kampdag 1. Slik vil den også forbli i en hel måned, fordi det kommer en lang landslagspause mellom 21. september og 6. oktober, og 2. spillerunde finner sted 13.–14. oktober.

Tabellen i UEFA Champions League 2026/27

Champions League-tabellen etter én kamp med poeng (scoret/sluppet inn):



PSG: 3 (6/1)

Bayern: 3 (5/0)

Barcelona: 3 (5/1)

Man Utd: 3 (4/0)

Como: 3 (4/1)

SCP: 3 (3/1)

VfB Stuttgart: 3 (3/1)

Man City: 3 (2/0)

Aston Villa: 3 (3/2)

Betis: 3 (3/2)

Lens: 3 (3/2)

Dortmund: 3 (3/2)

Liverpool: 3 (2/1)

Real Madrid: 3 (2/1)

Arsenal: 3 (1/0)

AEK: 3 (1/0)

Shakhtar Donetsk: 1 (1/1)

Roma: 1 (1/1)

Fenerbahçe: 1 (1/1)

PSV: 1 (1/1)

Villarreal: 0 (2/3)

Club Brugge: 0 (2/3)

LOSC: 0 (2/3)

Slavia Praha: 0 (2/3)

Inter: 0 (2/3)

Atlético Madrid: 0 (2/3)

Napoli: 0 (1/2)

LASK: 0 (1/2)

Viking: 0 (3/5)

Galatasaray: 0 (3/5)

Porto: 0 (2/4)

RB Leipzig: 0 (1/4)

Feyenoord: 0 (1/5)

Sabah: 0 (0/4)

Slovan Bratislava: 0 (1/6)

Bodø/Glimt: 0 (0/5)



Champions League-kamper i oktober 2026

Som nevnt er det en lengre landslagspause enn vanlig mellom 21. september og 6. oktober, så turneringen gjenopptas først neste måned, med to kampdager som spilles rett etter hverandre. Her er de kommende Champions League-kampene neste måned.

Tirsdag 13. oktober 2026



Lens mot Sporting CP: 18:45 CEST, 17:45 BST



Sabah mot Slavia Praha: 18:45 CEST, 17:45 BST



Arsenal mot Lille: 21:00 CEST, 20:00 BST



Atlético de Madrid mot Manchester United: 21:00 CEST, 20:00 BST



Inter mot Club Brugge: 21:00 CEST, 20:00 BST



Galatasaray mot Barcelona: 21:00 CEST, 20:00 BST



Leipzig mot PSV Eindhoven: 21:00 CEST, 20:00 BST



Viking mot Bayern München: 21:00 CEST, 20:00 BST



Villarreal mot Napoli: 21:00 CEST, 20:00 BST



Onsdag 14. oktober 2026



Feyenoord mot Como: 18:45 CEST, 17:45 BST



LASK mot Liverpool: 18:45 CEST, 17:45 BST



Roma mot Real Madrid: 21:00 CEST, 20:00 BST



Aston Villa mot Fenerbahçe: 21:00 CEST, 20:00 BST



Shakhtar Donetsk mot AEK Athen: 21:00 CEST, 20:00 BST



Bodø/Glimt mot Borussia Dortmund: 21:00 CEST, 20:00 BST



Manchester City mot Paris Saint-Germain: 21:00 CEST, 20:00 BST



Real Betis mot Porto: 21:00 CEST, 20:00 BST



Slovan Bratislava mot Stuttgart: 21:00 CEST, 20:00 BST



Tirsdag 20. oktober 2026



Fenerbahçe mot Slavia Praha: 18:45 CEST, 17:45 BST



Sabah mot Borussia Dortmund: 18:45 CEST, 17:45 BST



Roma mot Slovan Bratislava: 21:00 CEST, 20:00 BST



Porto mot PSV Eindhoven: 21:00 CEST, 20:00 BST



Liverpool mot Villarreal: 21:00 CEST, 20:00 BST



Manchester City mot AEK Athen: 21:00 CEST, 20:00 BST



Paris Saint-Germain mot Barcelona: 21:00 CEST, 20:00 BST



Napoli mot Bodø/Glimt: 21:00 CEST, 20:00 BST



Stuttgart mot Atlético de Madrid: 21:00 CEST, 20:00 BST



Onsdag 21. oktober 2026



Como mot Manchester United: 18:45 CEST, 17:45 BST



Lille mot Galatasaray: 18:45 CEST, 17:45 BST



Aston Villa mot Viking: 21:00 CEST, 20:00 BST



Club Brugge mot Lens: 21:00 CEST, 20:00 BST



Bayern München mot Arsenal: 21:00 CEST, 20:00 BST



Inter mot Shakhtar Donetsk: 21:00 CEST, 20:00 BST



Real Madrid mot Leipzig: 21:00 CEST, 20:00 BST



Real Betis mot Feyenoord: 21:00 CEST, 20:00 BST



Sporting CP mot LASK: 21:00 CEST, 20:00 BST

