Foreløpig stilling i UEFA Champions League etter den første kampdagen
19 lag sikret seg de første 3 poengene på Champions League-spilledagen, mens det kun ble fire uavgjorte kamper.
UEFA Champions League har avsluttet den første kampdagen i gruppespillet, og vi har allerede en første tabell takket være noen overbevisende resultater fra PSG (6–1), Bayern München (5–0), Barcelona (5–1), Manchester United (4–0) og Como (4–1), som gikk rett til toppen av tabellen takket være målforskjellen.
19 lag vant sine første kamper, og det ble kun fire uavgjorte kamper, så slik ser tabellen i Champions League 2026/27 ut etter kampdag 1. Slik vil den også forbli i en hel måned, fordi det kommer en lang landslagspause mellom 21. september og 6. oktober, og 2. spillerunde finner sted 13.–14. oktober.
Tabellen i UEFA Champions League 2026/27
Champions League-tabellen etter én kamp med poeng (scoret/sluppet inn):
- PSG: 3 (6/1)
- Bayern: 3 (5/0)
- Barcelona: 3 (5/1)
- Man Utd: 3 (4/0)
- Como: 3 (4/1)
- SCP: 3 (3/1)
- VfB Stuttgart: 3 (3/1)
- Man City: 3 (2/0)
- Aston Villa: 3 (3/2)
- Betis: 3 (3/2)
- Lens: 3 (3/2)
- Dortmund: 3 (3/2)
- Liverpool: 3 (2/1)
- Real Madrid: 3 (2/1)
- Arsenal: 3 (1/0)
- AEK: 3 (1/0)
- Shakhtar Donetsk: 1 (1/1)
- Roma: 1 (1/1)
- Fenerbahçe: 1 (1/1)
- PSV: 1 (1/1)
- Villarreal: 0 (2/3)
- Club Brugge: 0 (2/3)
- LOSC: 0 (2/3)
- Slavia Praha: 0 (2/3)
- Inter: 0 (2/3)
- Atlético Madrid: 0 (2/3)
- Napoli: 0 (1/2)
- LASK: 0 (1/2)
- Viking: 0 (3/5)
- Galatasaray: 0 (3/5)
- Porto: 0 (2/4)
- RB Leipzig: 0 (1/4)
- Feyenoord: 0 (1/5)
- Sabah: 0 (0/4)
- Slovan Bratislava: 0 (1/6)
- Bodø/Glimt: 0 (0/5)
Champions League-kamper i oktober 2026
Som nevnt er det en lengre landslagspause enn vanlig mellom 21. september og 6. oktober, så turneringen gjenopptas først neste måned, med to kampdager som spilles rett etter hverandre. Her er de kommende Champions League-kampene neste måned.
Tirsdag 13. oktober 2026
- Lens mot Sporting CP: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Sabah mot Slavia Praha: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Arsenal mot Lille: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Atlético de Madrid mot Manchester United: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Inter mot Club Brugge: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Galatasaray mot Barcelona: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Leipzig mot PSV Eindhoven: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Viking mot Bayern München: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Villarreal mot Napoli: 21:00 CEST, 20:00 BST
Onsdag 14. oktober 2026
- Feyenoord mot Como: 18:45 CEST, 17:45 BST
- LASK mot Liverpool: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Roma mot Real Madrid: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Aston Villa mot Fenerbahçe: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Shakhtar Donetsk mot AEK Athen: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Bodø/Glimt mot Borussia Dortmund: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Manchester City mot Paris Saint-Germain: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Real Betis mot Porto: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Slovan Bratislava mot Stuttgart: 21:00 CEST, 20:00 BST
Tirsdag 20. oktober 2026
- Fenerbahçe mot Slavia Praha: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Sabah mot Borussia Dortmund: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Roma mot Slovan Bratislava: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Porto mot PSV Eindhoven: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Liverpool mot Villarreal: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Manchester City mot AEK Athen: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Paris Saint-Germain mot Barcelona: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Napoli mot Bodø/Glimt: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Stuttgart mot Atlético de Madrid: 21:00 CEST, 20:00 BST
Onsdag 21. oktober 2026
- Como mot Manchester United: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Lille mot Galatasaray: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Aston Villa mot Viking: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Club Brugge mot Lens: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Bayern München mot Arsenal: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Inter mot Shakhtar Donetsk: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Real Madrid mot Leipzig: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Real Betis mot Feyenoord: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Sporting CP mot LASK: 21:00 CEST, 20:00 BST