Foreningen for fotballdommere i Spania anmelder Real Madrid og Florentino Pérez

HQ

AESAF (den spanske fotballdommerforeningen, forbundet som støtter fotballdommere i Spania) har levert inn klager mot Real Madrids president Florentino Pérez, klubben selv og dens TV-kanal, Real Madrid TV, "til forsvar for verdigheten, integriteten og beskyttelsen av spanske dommere".

Det kommer en uke etter at Pérez, på en uvanlig pressekonferanse da han oppfordret til nyvalg (han vil bli valgt automatisk neste søndag med mindre hans eneste mulige motkandidat, Enrique Riquelme, kunngjør et kandidatur før lørdag), sa at dommerne har "stjålet dem syv ligaer", inkludert denne sesongen, hvor de "stjal 16 eller 18 poeng fra oss".

Dommerforbundet sa at "spredning av innhold som systematisk setter spørsmålstegn ved eller diskrediterer dommersamfunnet, bidrar til å forringe klimaet av respekt som er nødvendig for riktig gjennomføring av sportslig aktivitet og kan fremme situasjoner med spenning, fiendtlighet eller vold mot dommere", ettersom de lover å bruke juridiske og institusjonelle kanaler for å bekjempe "enhver manifestasjon av vold, trakassering eller diskreditering av dommere."