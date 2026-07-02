Føreren bak en massiv påkjørsel med flukt i Mexico under VM-feiringen ble slått i hjel av folkemengden

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Mannen som kjørte inn i folkemengden og traff flere personer under VM-feiringen i Cabo San Lucas i Baja California i Mexico, noe som resulterte i 17 skadde, er død etter å ha blitt slått i hjel av folkemengden, som dro ham ut av bilen, ifølge El País.

Hendelsen skjedde onsdag kveld 24. juni, etter at Mexico hadde vunnet en VM-kamp. Videoer viser hundrevis av mennesker som fylte en gate som ikke var stengt for trafikk: biler som kjørte gjennom gaten, ble voldsomt dyttet av folkemengden. I stedet for å krysse gaten sakte, satte en av bilene fart og kjørte på flere fotgjengere: 17 ble skadet, og fire er fortsatt under medisinsk observasjon en uke senere.

Da bilen kjørte inn i en stolpe og krasjet, dro en rasende folkemengde mannen, Roberto Arellano, som var sammen med familien sin, ut av bilen og banket ham brutalt. Han ble fraktet til sykehus i kritisk tilstand og døde noen dager senere, forrige tirsdag. Statsadvokatens kontor innledet en etterforskning for å fastslå ansvaret, fra omstendighetene rundt påkjørselen og flukten til drapet på sjåføren.

Alberto Rentería Santana, generalsekretær i byrådet i Los Cabos, sa at de er «dypt berørt, fordi noe slikt aldri har skjedd før i dette stedets historie» og innrømmet at den forsterkede sikkerheten de hadde lovet, ikke var tilstrekkelig. «Vi var sikre på at denne forsterkningen ville være tilstrekkelig for feiringen, uansett om landslaget vant eller tapte, selv om vi ikke hadde forutsett denne situasjonen, fordi det er første gang de har rettet angrep mot borgere i kjøretøy».

Onsdag, da Mexico kvalifiserte seg til åttendedelsfinalen i VM, strømmet tusenvis av mennesker ut i gatene i Mexico City, og tre personer døde av kvelning under feiringen, mens en fjerde person døde av et epileptisk anfall.