Forest Ranger Life Simulator skaper kontrovers på PlayStation Store for åpenbar kopiering The Last of Us

PlayStation Store er ikke fremmed for tvilsomme utgivelser, men Forest Ranger Life Simulator tar kanskje kaka. Spillet, som er utviklet av Grizzly Games Limited, lover en avslappet opplevelse der spillerne reparerer broer, mater dyrelivet og rydder opp i forurensning. Det er imidlertid hovedpersonens slående likhet med Joel fra The Last of Us som har fått mest oppmerksomhet.

Med fysiske egenskaper som tatt rett ut av en casting på The Last of Us, er det mange spillere som klør seg i hodet og lurer på om dette bare er en tilfeldighet, eller om spillet prøver litt for hardt å kanalisere Joels robuste sjarm. Noen kaller det til og med et skamløst forsøk på å ri på The Last of Us' ikoniske stil, noe som har ført til økende skepsis til spillets originalitet.

For å gjøre saken verre, har spillere påpekt at spillet ikke har en utgivelsesdato og tilbyr svært lite meningsfull informasjon utover den grunnleggende oppføringen. For mange begynner det å føles som om Forest Ranger Life Simulator kan være nok et vaporware-prosjekt som ikke lever opp til forventningene. Noen vil kanskje hevde at PlayStation Store, som en gang var et knutepunkt for spennende nye titler, har blitt overkjørt av imitasjoner med lav innsats, noe som gjør det vanskeligere for spillere å finne innhold av høy kvalitet.

Denne situasjonen setter søkelyset på den pågående diskusjonen om viktigheten av kreativitet og innsats i spillbransjen. Selv om Forest Ranger Life Simulator fortsatt kan utvikle seg til å bli noe mer enn bare en kopi, mener mange at det er behov for bedre kuratering på PlayStation Store for å hjelpe spillere med å unngå lignende prosjekter i fremtiden.

Hva tror du - har Forest Ranger Life Simulator potensial til å overraske oss, eller er det bare nok et forsøk på å tjene penger på et velkjent spill?