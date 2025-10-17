Forever Skies avslører oppgraderte biomer, sideinnhold og mer i oppdateringskartet

HQ

Post-apokalyptisk sci-fi-overlevelsesspill Forever Skies får noen store innholdsoppdateringer som kommer i nær fremtid. Utvikleren Far From Home har kunngjort at Echoes-serien med oppdateringer starter den 17. november, og avslørte et veikart over hva vi kan forvente med hver nye oppdatering.

Den første delen av Echoes fokuserer på Biome 1: The Silent City. Her får vi tilgang til et nytt sideoppdragssystem, en overhaling av radiotårnet og en mer givende oppgraderingsvei med spillets ekstraktorverktøy. Disse endringene kommer sammen med systemer som vil bidra til biomangfold og generering av sideinnhold i fremtiden med de andre biomene.

Oppdatering 2 er satt til å komme i desember i år, men vil være mindre i omfang slik at utviklerne kan ta seg litt fri i julen. Det kommer ny luftskipdekor, en sesongbasert hendelse og nye sideoppdrag til The Overgrown Ruins.

Den tredje Echoes-oppdateringen kommer våren 2026 og legger til ekstra innhold i det tredje biomet, New Nature. Det bemerkes også at lagringene dine ikke vil bli påvirket av dette innholdet, og at hver oppdatering vil bringe mer enn det som er vist i utviklerbloggen, så hold øynene åpne for mer informasjon.