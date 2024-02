Forever Skies er konsolleksklusivt for PS5 når det lanseres i år

HQ

Forever Skies, sci-fi-overlevelsesspillet fra utvikleren Far From Home, har vært i tidlig tilgang en stund nå. Vi fikk sjekke det ut i begynnelsen av 2023, og syntes det var et kult spill der du fikk bygge ditt eget luftskip som også fungerte som et flyvende hjem.

Nå gjør Far From Home seg klar for full lansering av Forever Skies, der det også kommer til konsoller i tillegg til PC. Vel, kanskje jeg burde si konsoll, for ifølge en ny trailer ser det ut til at Forever Skies kommer til å være eksklusivt for PS5 når det lanseres.

Dette er en tidsbestemt eksklusivitet, så det vil komme til Xbox Series X/S en gang i fremtiden, men vi er fortsatt usikre på når den endelige lanseringsdatoen er, ettersom vi foreløpig bare forventer full lansering av Forever Skies en gang i 2024.