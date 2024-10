Forever Skies har blitt forsinket og vil nå forlate Early Access senere enn forventet

HQ

Hvis du fortsatt holdt pusten på ankomsten av Forever Skies '1.0-versjon før slutten av 2024, har vi noen uheldige nyheter for deg. Utvikleren Far From Home har kunngjort at spillet blir forsinket og dessverre ikke lenger vil debutere før slutten av dette året.

Som bekreftet i en pressemelding, blir vi fortalt at Forever Skies nå vil forlate Early Access, gå inn i sin 1.0-tilstand og debutere på PS5, alt i begynnelsen av 2025 i stedet. Årsaken ser ut til å dreie seg mest om at spillet trenger ekstra tid i ovnen, men heldigvis vil denne ekstra tiden også resultere i at en fan-efterspurt funksjon blir tilgjengelig tidligere enn forventet.

Spillere på PC vil fortsatt kunne glede seg over samarbeidende action for fire spillere før utgangen av året. Vi har ikke en fast dato for når denne funksjonen vil komme i Early Access-versjonen av spillet, men en første betatest er planlagt i løpet av de kommende ukene.

Snakker om forsinkelsen, Far From Home notater: "Opprinnelig var spillet planlagt å lanseres i 1.0 på PC og PlayStation 5 i 2024. I løpet av de siste par månedene begynte teamet imidlertid å designe og implementere betydelige endringer i mange eksisterende systemer. Dermed ble det bestemt at det ville være behov for mer tid."

I henhold til systemene som blir endret, er det gitt en liste som bekrefter at disse vil bli justert :