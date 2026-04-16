Forever Skies lander på Xbox Series X/S i sommer

HQ

På kveldens Galaxies Showcase fortalte utvikleren Far From Home oss endelig når vi kan spille overlevelsessuksessen Forever Skies på Xbox. Vi har ikke lenge å vente, ettersom spillet kommer til sin neste store plattform sommeren 2026.

Traileren nedenfor gir deg et glimt av hva du kan finne på i Forever Skies. Spillet plasserer deg på en fiendtlig jord, der en global katastrofe har ført til at det meste av atmosfæren er giftig for mennesker. Du må reise over den, og bruke luftskipbasen din til å sanke ressurser på de få bygningene som er igjen. Til tross for at det høres ganske dystert ut, er opplevelsen i Forever Skies alt annet enn det, spesielt hvis du tar med deg en kompis å spille med og fly skipene dine over himmelen.

Lanseringen av Xbox-versjonen av spillet sammenfaller også med The Final Echoes-oppdateringen, som også er planlagt lansert i sommer. Den første Echoes-oppdateringen kom i oktober i fjor, og den andre kom i desember. Denne tredje og siste innholdsoppdateringen vil legge til nye sideoppdrag, vanskelighetsgrader, farer og trusler og mer som vi vil oppdage nærmere lansering. Sjekk ut en ny teaser for Forever Skies nedenfor: