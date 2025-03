Forever Skies lanseres den 14. april

HQ

Forever Skies Etter nesten to år med finpussing mens Early Adopters har spilt spillet, er det nå endelig klart for full utgivelse på Steam. Til tross for at den planlagte utgivelsen ble forsinket fra slutten av fjoråret, har vi ikke måttet vente lenge på versjon 1.0.

Sett av 14. april i kalenderen hvis du ønsker å spille den fullstendige utgivelsen av Forever Skies, enten alene eller sammen med venner i online co-op. Etter lanseringen av versjon 1.0 planlegger utvikleren Far From Home fortsatt å lansere mer innhold, blant annet Airship Expansion Update, en ny innholdsoppdatering og en sesongbasert begivenhet som alle er planlagt å lanseres innen utgangen av året.

Hvis du ikke er klar over det, er Forever Skies en overlevelsesopplevelse som foregår i en verden som lenge har vært forlatt på grunn av at atmosfæren har blitt giftig. Du kan ikke gå på overflaten, og i stedet må du plyndre ruinene av utrolig høye bygninger og lage deg et luftskip for å utforske det som er igjen av ditt tidligere hjem og i håp om å lage en kur for menneskeheten.