Forever Skies-trailer avslører Early Access-dato

Det er mer enn tre år siden utviklere som hadde laget spill som Divinity: Original Sin, Dying Light, The Medium og Chernobylite startet et eget studio kalt Far From Home for å lage et Spider-Ma...postapokalyptisk sci-fi-overlevelsesspill. Planen var å lansere det en gang i 2022, men det ble utsatt til første halvdel av 2023 forrige november. Dette tidsskjemaet holder de akkurat.

Far From Home har gitt oss en trailer som avslører at Forever Skies lanseres som et Steam Early Access-spill 22. juni. Traileren gir oss også et mye lengre og bedre innblikk i den langt mer fiendtlige og farlige verdenen under det giftige støvet som utslettet mesteparten av befolkningen.