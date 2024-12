Forfatter Alanah Pearce forlater Sony Santa Monica Studios

HQ

Hvis du liker å ha en global tilnærming til videospillnyheter, har du sannsynligvis vært på amerikanske videospillmedier, og du har sannsynligvis lest om Alanah Pearce der. Journalisten flyttet fra hjemlandet Australia til USA, og skriving om spill (og en sterk tilstedeværelse på YouTube og sosiale medier) førte henne til slutt til å jobbe direkte i spillindustrien, og har jobbet som skribent hos Sony Santa Monica Studios siden 2020. Men nå har kommunikatøren rapportert at den fasen har kommet til en slutt, i det minste slik den utviklet seg så langt.

Alanah forteller i en video (som du kan se her) at hun smertelig har måttet forlate heltidsjobben sin hos SSMS for å ta vare på et dødssykt familiemedlem i Australia. Selv om det å jobbe i Santa Monica Studio er drømmejobben hennes, har hun nå, med det fatale utfallet, blitt mer bevisst på hvor langt unna familien hun har følt seg i de ti årene hun har jobbet i utlandet (det er bare ti betalte ferier i året i USA). Alanah ønsker nå å etablere seg som frilanser, men erkjenner at tidsforskjellen mellom å bo hjemme i Australia og å jobbe i en amerikansk jobb er like komplisert.

Vi kommer uansett til å savne hennes touch og visjon i fremtidige spill fra Sony Santa Monica, selv om vi antar at hun vil ha en fremtredende plass i rulleteksten i fremtidige utgivelser (for eksempel den uannonserte nye IP-en de har på gang).