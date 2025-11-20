Forfattere frykter i økende grad å bli erstattet av kunstig intelligens

HQ

Etter hvert som AI vokser i kapasitet, er forfattere, kunstnere og alle andre kreative krefter bekymret for at arbeidet deres kan bli erstattet av billige imitasjoner som bygger på ryggraden i deres kreasjoner. Spesielt forfattere frykter AI-revolusjonens komme, ettersom 85 % tror at deres fremtidige inntekt vil bli negativt påvirket av AI.

Det viser en ny studie utført av Sky News, der vi også ser at 51 % av alle forfatterne som deltok, tror at de vil bli fullstendig erstattet av kunstig intelligens. "Hvis det er billigere å produsere romaner ved hjelp av kunstig intelligens (ingen forskudd eller royalties til forfatterne, raskere produksjon, beholdt opphavsrett), vil forlagene nesten uunngåelig velge å utgi dem", sier Tracy Chevalier, forfatter av Girl With A Pearl Earring.

Noen av respondentene i undersøkelsen sa at de allerede hadde funnet AI "imitasjoner" av sine egne bøker. AI gjør selvfølgelig ikke dette av seg selv, og noen må lede den til å stjele fra en forfatter, men problemet er at slusene nå er åpne for folk som prøver å tjene raske penger på andres kreativitet.

Respondentene i undersøkelsen ønsker at myndighetene skal slå hardere ned på kunstig intelligens i forhold til opphavsrettslover, men noen mener at kunstig intelligens har en fremtid innen romankreasjon. Redigering og redigeringsprosesser kan raskt fremskyndes ved hjelp av kunstig intelligens, men det er frykt for at dette kan fjerne en viktig del av det å skrive.

Dette er en annonse: