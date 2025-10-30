Forfattere kan saksøke OpenAI for brudd på opphavsrett og skyggebibliotek, fastslår dommer

HQ

Siden det ble oppdaget at OpenAIs ChatGPT-modeller ble trent opp fra opphavsrettsbeskyttet materiale uten tillatelse fra rettighetshaverne, har disse forsøkt å saksøke det Sam Altman-eide selskapet. Den saken som ser ut til å ha kommet lengst, er den som ledes av Game of Thrones-forfatteren George R.R. Martin, som sammen med andre forfattere nå vurderer en tredelt tilnærming i rettssalen.

Som The Hollywood Reporter har oppdaget, går de ulike argumentene ut på at trening av AI-modeller på opphavsrettsbeskyttet materiale utgjør en krenkelse, at svarene som genereres fra ChatGPT er for like materialet de er trent på, og at materialet blir piratkopiert fra skyggebiblioteker.

Den amerikanske distriktsdommeren Sidney Stein tillot nylig at skyggebibliotekene og opphavsretten ble skilt fra hverandre. "De tidligere gruppeklagene påberopte seg en sak om brudd på opphavsretten og hevdet at OpenAI utillatelig lastet ned og reproduserte saksøkernes bøker", skrev dommeren. "Det faktum at mange av påstandene i de tidligere gruppeklagene antydet at det endelige formålet med reproduksjonen var å utdanne OpenAIs LLM-er, er ikke avgjørende."

Saksøkerne har nå noen få muligheter til å kreve erstatning, men det ser ut til at dette kommer til å dreie seg om mer enn penger, ettersom denne saken kan skape presedens for hvordan AI håndterer opphavsrettsbeskyttet materiale i fremtiden.

