Forfatteren av Goonies-oppfølgeren gir en oppdatering på prosjektet: "Jeg er i gang med et andre utkast og er omtrent 95 % ferdig"

HQ

Sagaen om The Goonies oppfølgeren fortsetter. Lenge har vi ventet på en oppfølger til Richard Donners fan-favorittfilm, og i det siste har det kommet rapporter om at den er på vei, før det ble bekreftet at den ikke var det, før det igjen ble rapportert at den var det. Nå vet vi med sikkerhet at noe er under utvikling, med Potsy Ponciroli tilknyttet som manusforfatter.

Vi tar dette opp ettersom Ponciroli nylig har vært i Venezia for Film Festival, hvor han deltok på et panel som ble moderert av Deadline, og hvor han ga en oppdatering om hvordan det går med hans The Goonies oppfølgermanus.

"Jeg har levert et førsteutkast, som ble veldig godt mottatt, og jeg er i gang med et andreutkast som jeg er omtrent 95 % ferdig med, så vi beveger oss i riktig retning."

Det faktum at det er på et andre utkast er gode nyheter, ettersom det tyder på at det første i det minste ble mottatt noenlunde bra. Spørsmålet er hvor mange flere iterasjoner manuset må gjennomgå før det er godkjent og ferdigstilt, slik at arbeidet med produksjonen av filmen kan starte, noe The Goonies stjernen Josh Brolin fremdeles ikke er helt sikker på.

Ponciroli avslutter med "Jeg vet at det er mange som spør om vi trenger en ny Goonies. Men jeg er den største fanen av originalen, det er min favorittfilm gjennom tidene. Jeg ville aldri 'gjøre om' The Goonies. For meg var det en historie som aldri tok slutt, så dette er filmen jeg ønsker å se som en av de største fansen."

Gleder du deg til en The Goonies oppfølger?