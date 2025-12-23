Forfatteren av Silent Hill f mener spillet er skummelt fordi kvinnene er "skremmende"

HQ

Silent Hill f skulle ikke bare være en annerledes vri på skrekk i Silent Hill-serien ved å endre stedet for serien fra den tåkete amerikanske byen den er oppkalt etter, til den fiktive landsbyen Ebisugaoka. Det utforsker også en annen måte å anstrenge spillerens frykt på, og mye av æren for 2025-tittelen tilfaller hovedforfatteren, Ryukishi07.

Manusforfatteren, som tidligere er mest kjent for visuelle romaner som Higurashi no Naku Koro ni og Umineko, har gitt et intervju til GamesRadar+ der han forteller om filosofien bak manuset til spillet.

"Slik jeg har forstått det, har skrekkfans en tendens til å lene seg mot menn, og i menns øyne kan det motsatte kjønn være noe som fremkaller en rekke kontrasterende følelser, fra elskverdige til skremmende", sier Ryukishi07. "Jeg tror kvinner ofte dukker opp som karakterer eller temaer i japansk skrekkfilm fordi følelsene som oppstår som følge av deres eksistens, blir kilder til intrikate dramaer."

Det er klart at den tidsmessige komponenten også har en sterk innflytelse på skildringen av frykten til hovedpersonen Hinako Shimizu. På landsbygda i Japan på 1960-tallet var det fortsatt strenge normer for moral og oppførsel som ble forventet av kvinner, i et strengt patriarkalsk og paternalistisk samfunn der kvinners meninger ikke var relevante (i hvert fall ikke utenfor hjemmet). Denne forventningen om å være en god datter, en god student og til syvende og sist en god kone utløser Hinakos oppførsel i spillet, den "frigjør" henne. Hun er både skremmende og omvendbar på samme tid, og Ryukishi07 gjør dette som et tegn på absolutt respekt for kvinner.

"For meg personlig er det motsatte kjønn (kvinner) noe jeg respekterer, ærer, kommer overens med og frykter; noe som fascinerer, skremmer og fascinerer meg", forklarer Ryukishi07. "Frem til i dag har jeg skrevet historier som faller inn under skrekksjangeren, men ingen av dem ville blitt fullført uten kvinners tilstedeværelse.

"Å arbeide med kvinnesentrerte temaer er for meg den største respekt jeg kan vise dem", avslutter Ryukishi07.

Hva synes du om historien til Silent Hill f? Synes du Ryukishi07 har fanget den kvinnelige hovedpersonens refleksjon på en god måte?