Forgive Me Father 2 nå tilgjengelig i Early Access på PC

Fulqrum og Byte Barrel har kunngjort at Early Access-versjonen av det overnaturlige FPS-spillet Forgive Me Father 2 nå er tilgjengelig på PC for Steam, Epic Games og GoG, etter den vellykkede lanseringen på Steam Next Fest. Denne forhåndsvisningsversjonen inneholder 10 marerittaktige nivåer som fortsetter historien om Priest-hovedpersonen i den første delen, mens han møter horder av fiender inspirert av det imaginære arbeidet til H.P. Lovecraft med et sett med 10 våpen og et system som fremkaller klassikerne i sjangeren som Doom eller Quake. Vi hadde sjansen til å få hands-on med det på Gamescom og intervjue studioets administrerende direktør, Ernest Krystian, som du kan se nedenfor med engelske undertekster.

HQ

For å understreke litt om de unike designtrekkene som skiller det fra andre titler, kan vi nevne at i Forgive Me Father 2 er all nivådesign laget for hånd ved hjelp av Unreal Engine 5. Som Krystian forteller oss: "Det viktigste er at alle elementene i spillet er laget for hånd, slik at vi har full kontroll over hvordan det vil se ut på skjermen".

Det er definitivt et actionfylt retro kjærlighetsbrev til alle FPS-fans. Fra originalen, med en mørkere historie, dykker spillerne dypere inn i myten, med evner hentet fra sidene i Dark Tome som kan utstyres med utstyr for å forbedre galskapens evner gjennom historien. Enten det dreier seg om å helbrede sår med livsforbedring, bli kraftigere med kraft, øke skyte- og ladehastigheten med akselerasjon eller redusere skadene med utholdenhet.

Forgive Me Father 2 er tilgjengelig i Early Access for €19,99 på de nevnte plattformene.