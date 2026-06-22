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Action-eventyrspillet Forgotlings kommer fra det danske studioet ThroughLine Games i København, et indie-studio som er mest kjent for det utmerkede «Forgotten Anne» fra 2018. « Forgotlings » utspiller seg i samme univers som Forgotten Anne og er faktisk en forløper til nettopp det spillet.

Forgotlings er et vakkert, historiedrevet 2D-action-eventyr som utspiller seg i «The Forgotten Lands», riket der tapte og glemte gjenstander havner når de blir kastet ut av vår verden. Disse kalles «Forgotlings », og denne magiske verdenen er bebodd av alt fra snakkende støvler, levende bakervekter, en litt overforsiktig bøtte, svevende vekkerklokker med motorsykkelbriller, en sjarmerende korketrekker med en myk hatt og mange, mange andre morsomme figurer.

Du spiller rollen som Fig, en tidligere utstillingsdukke som, sammenlignet med de fleste andre figurene, er litt kjedelig, og som også har havnet i «The Forgotten Lands». Etter noen omveier havner han i klørne på en gruppe slavehandlere som spesialiserer seg på å selge nyankomne « Forgotlings » til høystbydende på auksjoner, men han klarer til slutt å rømme og blir faktisk kaptein på det stolte, om enn noe slitte, skipet Volare (som også er levende). Nå drar han ut i verden for å forene de fem rivaliserende stammene i landet, for å danne en samlet front mot en større trussel mot landet.

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Akkurat som i Forgotten Anne er hovedfokuset i Forgotlings historien, karakterene og den magiske verdenen. Det første du uunngåelig legger merke til når du begynner å spille, er den virkelig fantastiske grafikken. Jeg vet ikke nøyaktig hvem eller hva som inspirerte designerne hos ThroughLine Games, men de har skapt en helt unik visuell stil som henter inspirasjon fra noe kjent, men som likevel er vanskelig å sette fingeren på. Den minner om gamle, klassiske tegneserier på den aller beste måten.

Alle animasjonene ser håndtegnede ut, noe som gir spillet en helt spesiell følelse, og det er herlig å se, i denne AI-alderen, at noen fremdeles utøver et så solid, gammeldags håndverk. Utformingen av de mange morsomme karakterene er virkelig gjennomført og rett og slett i en klasse for seg selv, og det er lenge siden jeg har sett karakterer som er så godt utformet som disse.

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Spillopplevelsen er litt enklere. Etter en noe treg start tar spillet fart, og du blir introdusert for et relativt enkelt kampsystem med noen snikelementer. Skjult bak den imponerende innpakningen ligger et flott 2D-plattformspill, der du vanligvis beveger deg fra venstre til høyre (og omvendt), hopper og spurt fra plattform til plattform, klatrer i tau, skyver på kasser og sniker deg rundt under servanter, akkurat som Solid Snake under en pappeske. Det er imidlertid også mulig å bevege seg inn og ut av skjermen på utvalgte steder, noe som gir nivåene litt mer dybde.

Her finnes det ingen ferdighetstrær, ingen oppgraderinger eller massevis av forskjellig utstyr å finne, ettersom spillet er strippet ned til det aller mest nødvendige. Du vil bruke ganske mye tid på å løse enkle gåter eller oppgaver og snakke med de ulike karakterene du møter underveis, og i dialogen kan du velge mellom ulike svaralternativer ved hjelp av et litt klumpete hjul nederst til venstre på skjermen. Fokuset ligger rett og slett ikke på knivskarp spillbarhet, men heller på historien, de mange underholdende karakterene og den helt magiske verdenen.

Stemmene til de ulike karakterene leveres av en rekke kjente stemmeskuespillere, blant annet skuespillerinnen Amelia Tyler (Baldur's Gate III, Hades II, Starfield), skuespilleren Jay Britton (Frostpunk 2, Horizon Forbidden West) og skuespillerinnen og filmregissøren Rachael Messer (System Shock, Genshin Impact), blant mange andre, og flere av dem gjentar rollene sine fra Forgotten Anne.

Som nevnt tidligere fremstår hovedpersonen Fig som den kjedeligste og minst karismatiske karakteren i hele spillet, og det hjelper ikke at stemmeskuespilleren som spiller Fig høres ut som om han rett og slett ikke gidder den dagen. Kanskje er dette bevisst fra utviklernes side, men det er virkelig vanskelig å like Fig når han blekner i sammenligning med de mange andre fremragende karakterene rundt ham.

Forgotlings er et flott eventyrspill og et tydelig og solid steg opp fra «Forgotten Anne», både når det gjelder grafikken, den fantastiske verdenen og de virkelig herlige karakterene vi møter underveis. Som spill kunne man kanskje ha ønsket seg litt dypere og strammere spillopplevelse, men det fungerer og oppveies av en vakker presentasjon og den fantastiske verdenen der alt utspiller seg.

Hvis du har spilt Forgotten Anne og vil ha mer av den verdenen, er Forgotlings akkurat det du har ventet på - bare ikke forvent stram spillmekanikk eller et knivskarpt kampsystem. Forgotlings handler utelukkende om historien, og det bør du også fokusere på hvis du kaster deg ut i dette nye danske spillet. Forgotlings er allerede ute på PC og har nettopp blitt lansert for Xbox Series X/S og PlayStation 5.