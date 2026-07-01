Forhandlere markedsfører elscootere som egnet for bruk på vei, selv om dette er i strid med britisk lov

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En undersøkelse utført av Press Association avdekket at store merkevarer, blant annet Amazon, Argos, Currys og andre, fremmet bruk av e-scootere på veiene, til tross for at dette er i strid med loven i Storbritannia.

Leide elscootere kan kjøres på veier, samt på sykkelstier og i parker. Privat eide elscootere kan ikke det, og det er nettopp denne markedsføringen som blir kritisert i undersøkelsen, da den retter seg mot elscootere som forbrukerne selv eier. BBC rapporterer at forhandlerne siden har endret markedsføringen sin etter å ha blitt kontaktet i kjølvannet av undersøkelsen.

Argos opplyste at de hadde «oppdatert ordlyden på en søkeside for å gjenspeile det vi allerede har på produktsidene våre, slik at det blir enda tydeligere for kundene våre», og Currys gjennomgår for tiden nettsiden sin for å sikre at «ingen produktbeskrivelser gir inntrykk av at e-scootere kan brukes på offentlige veier eller i offentlige områder.»

Siden noen markedsførte e-scootere som en rask og effektiv måte å komme seg rundt i en by eller et lokalt område på, ble det ikke nevnt at dette er ulovlig i Storbritannia, med mindre e-scooteren er leid. Selv da må en leiebasert e-scooter brukes av en fører med midlertidig eller fullt førerkort.