Forhåndsbestillinger av Nintendo Switch 2 i USA begynner angivelig den 8. mai

Forhåndsbestillinger av Nintendo Switch 2 skulle etter planen starte denne måneden, men tollsatsene gjorde at Nintendo plutselig måtte revurdere når de kunne tilby den nye konsollen til forbrukerne. Nå, med Trumps tariffer offisielt satt på pause, ser det ut til at Nintendo kan avsløre en ny dato for forhåndsbestillinger i USA.

Denne datoen, ifølge Switch2Stock (via Gameranx), er 8. mai. Det er i det minste da de første invitasjonene vil gå ut, med e-poster som sendes med jevne mellomrom til alle får lov til å kjøpe en konsoll via My Nintendo Store.

Du må oppfylle visse kriterier for å være kvalifisert for en e-postinvitasjon, blant annet må du ha betalt for et Nintendo Switch Online-medlemskap i minst 12 måneder og ha spilt minst 50 timer på konsollen.

Hvis du ikke oppfyller noen av kriteriene, er det verdt å merke seg at andre forhandlere har sine egne forhåndsbestillingsplaner på gang. Hvis du er basert i USA, vet du i det minste nå når du kan begynne å se etter å få tak i en Nintendo Switch 2. Andre steder i verden har kampen om en konsoll allerede begynt.