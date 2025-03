Forhåndsbestillinger av Switch 2 forventes å bli utsolgt nesten umiddelbart

HQ

Hvis du planlegger å få tak i en Switch 2 ved lansering, kan det være en god idé å være klar når forhåndsbestillingene snart åpner. Ifølge rapporter fra flere kilder vil lagerbeholdningen være svært begrenset, og de fleste forhandlere forventer at enhetene blir utsolgt nesten umiddelbart.

Disse rapportene støttes av Insider Gaming, som har fått tak i lekkede dokumenter fra en av de største detaljhandelskjedene i USA:

"Ifølge interne e-poster og dokumenter gitt til Insider Gaming fra en stor amerikansk forhandler, som forventer at de vil selge ut Switch 2 samme dag som de åpner for forhåndsbestillinger på grunn av en begrenset enhetstildeling fra Nintendo."

Den samme kilden hevder at forhåndsbestillinger vil begynne 9. april, en uke etter Nintendos kommende Switch 2 Direct-presentasjon. Det er verdt å merke seg at dette strider mot en tidligere lekket dato fra Best Buy Canada, som antydet at forhåndsbestillinger ville åpne 2. april.

