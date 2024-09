Forhåndskikk på Shadowveil: Legend of The Five Rings - En kortstokkbygger med en føydal-japansk stil

HQ

På Gamescom 2024 fikk vi sjansen til å snakke med utviklerne av og spille Shadowveil: Legend of The Five Rings, et spill som kombinerer strategielementer og kortstokkbyggingsmekanikk i det fascinerende universet til Legend of the Five Rings. Hvis du er en fan av spill som Teamfight Tactics eller Slay the Spire, er denne tittelen midt i blinken for deg.

I Shadowveil spiller du rollen som en kommandant fra Crab Clan, som får i oppgave å lede ekspedisjoner bortenfor Carpenter's Wall for å konfrontere horder av monstre, demoner og udøde som lever i Shadowlands. Historien utspiller seg i det rike universet Rokugan, inspirert av det føydale Japan og andre asiatiske kulturer, der samuraiklaner, trollmenn og hoffmenn konkurrerer både på slagmarken og i Imperial Court.

Spillet presenteres som en strategisk roguelite, der hver runde er en unik ekspedisjon inn i Shadowlands. Som kommandant er det din jobb å rekruttere figurer, planlegge hvert trekk og bestemme hvordan du skal kjempe. Hver eneste beslutning har stor innvirkning på utfallet av ekspedisjonen, på samme måte som i kortstokkbyggingsspill som Slay the Spire, der strategiske valg er avgjørende for din suksess.

Dette er en annonse:

Selv om dette ikke er et flerspillerspill, er du ikke alene. Du må danne og lede en gruppe samuraier, hver med unike evner som forbedres gjennom kortene du skaffer deg i løpet av spillet. Kortene som representerer ferdigheter, krefter og oppgraderinger kan kombineres for å skape kraftfulle synergier, slik at du kan møte de stadig økende utfordringene på Shadowlands. Hver spilløkt byr på en dynamisk og utfordrende opplevelse der strategi og nøye planlegging er nøkkelen til suksess.

Et av de fremtredende trekkene ved Shadowveil er hvordan det balanserer strategisk beslutningstaking med enkel gruppeledelse. Som øverstkommanderende fokuserer du på de store beslutningene, ikke på å detaljstyre hver eneste bevegelse til enhetene dine. Denne strukturen minner om Teamfight Tactics, der det innledende oppsettet og plasseringen av laget ditt er avgjørende, men når kampen begynner handler enhetene på egen hånd.

Spillmekanikken gir en smidig og lett tilgjengelig spillopplevelse, som er ideell for dem som foretrekker en strategisk opplevelse uten å måtte finjustere og kontrollere hver eneste detalj.

Dette er en annonse:

Spillets fortelling er drevet av den voksende trusselen fra Shadowlands, et fordervet ødemark fullt av farer som lurer bortenfor Carpenter's Wall. Som spiller vil du føle et konstant press for å styrke troppene dine, forbedre ferdighetene dine og tilpasse deg de utfordringene som oppstår. Denne følelsen av overhengende fare og behovet for kontinuerlig forbedring minner spillerne på viktigheten av hver eneste strategiske beslutning, spesielt i et roguelite-miljø der hvert eneste løp kan være ditt siste.

Shadowveil skiller seg også ut ved at det er lett å spille om igjen. Hver ekspedisjon gir deg erfaring og låser opp nye kort og evner som kan hjelpe deg i fremtidige angrep. Denne syklusen med å spille, forbedre seg og prøve igjen skaper en avhengighetsskapende runddans som får spillerne til å komme tilbake etter mer.

Når du kommer tilbake til leiren etter hver ekspedisjon, kan du helbrede troppene dine, trene dem og låse opp nye kort som forberedelse til neste eventyr. Dette aspektet av spillet gir en følelse av progresjon og prestasjon, noe som er avgjørende for å opprettholde interessen på lang sikt. Hvis du dør må du derimot begynne helt på nytt igjen.

Shadowveil: Legend of The Five Rings tilbyr en spennende blanding av kortstokkbygging og taktisk strategi i en rik og detaljert verden. Hvis du liker tanken på å lede en gruppe samuraier i strategiske kamper, ta effektive beslutninger og oppdage nye kortkombinasjoner for å beseire fienden, har dette spillet mye å by på. I likhet med Teamfight Tactics fokuserer det på strategi og planlegging, men med en unik vri som gir det sin egen identitet.