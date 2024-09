Forhåndsomtale av All On Board!: En revolusjonerende plattform som omdefinerer brettspill

HQ

Tenk deg å kunne spille favorittbrettspillene dine uten å måtte forholde deg til brikker, brett eller bordplass. Det er akkurat det All On Board! lover: en brettspillopplevelse i et fullstendig oppslukende 3D-miljø, alt takket være virtuell virkelighet.

Fra det øyeblikket du tar på deg headsettet, er det tydelig at dette ikke bare er en enkel overføring av brettspill til VR, men en plattform som er spesielt utviklet for å fange og forsterke essensen av klassiske spill.

På Gamescom 2024 fikk vi muligheten til å prøve flere spill på denne plattformen utviklet av The Game Kitchen, og i dag er vi her for å dele inntrykkene våre.

Dette er en annonse:

La oss koke det ned, bit for bit. Hvis vi begynner med det positive, er en av de fremtredende egenskapene ved All On Board! hvor godt det fanger opp den fysiske interaksjonen i brettspill. Alle bevegelser føles overraskende realistiske, enten det er å flytte brikker, kaste terninger eller styre brettet. Etter en stund glemmer du nesten at du har på deg et VR-hodesett; objektenes fysikk er så presis at det føles som om du spiller på et ekte bord.

En annen ting vi virkelig likte er hvor enkelt det er å bruke plattformen. Selv om du ikke er en VR-ekspert eller ikke vet så mye om det spesifikke brettspillet, inkluderer plattformen YouTube-veiledninger for å oppdatere deg. I tillegg er de integrerte veiledningene veldig tydelige, og beskrivelsene av komponentene gjør det mye enklere å lære seg nye spill. Faktisk tør vi påstå at det er enda enklere enn i virkeligheten (når du først har fått taket på VR, selvfølgelig). Denne tilnærmingen er perfekt for nybegynnere som ønsker å nyte et spill uten problemer.

Tilpasning i All On Board! er et annet sterkt poeng. Du kan tilpasse spillmiljøet ditt etter eget ønske, fra å velge bord og avatarer til å lage dine egne spill. Plattformen lar deg til og med designe tilpasset innhold. Dette er også ganske lett tilgjengelig, takket være Unreal Engines Blueprint-system, der brukerne kan designe personlige spill uten å måtte ha programmeringsferdigheter. Det betyr at spillerne kan lage sine egne spill, justere regler og bygge tilpassede komponenter ved hjelp av et visuelt grensesnitt - kreativt og enkelt.

Dette er en annonse:

Under testen ble vi overrasket over det store utvalget av spill. Du kan se alle spillene de tilbyr for øyeblikket på bildet nedenfor (vår favoritt var Rallyman GT). I tillegg lover plattformen å legge til flere titler i fremtiden, med fokus på å tilpasse populære spill og tilby nye opplevelser for å holde spillerne engasjert. Noen av de kommende titlene inkluderer Black Rose Wars, Hamlet, Infinity Defiance, Sword & Sorcery og The Breach, med flere avsløringer på vei.

En annen funksjon som virkelig imponerte oss var muligheten til å spille med venner uten at alle trenger et eksemplar av spillet. Bare én person trenger å eie det, og de kan invitere andre til å bli med. Dette fjerner vanlige barrierer i flerspillerspill og gjør den sosiale opplevelsen smidigere.

I tillegg tilbyr All On Board! støtte for spill på tvers av plattformer og spill, noe som betyr at du kan spille med venner uavhengig av hvilken enhet de bruker - enten det er VR- eller flatskjermmodus. Dette er perfekt for å holde kontakten med venner og nyte spill sammen, uansett maskinvareforskjeller. Plattformen fokuserer ikke bare på spillmekanikken, men også på den sosiale opplevelsen. Du kan møtes virtuelt i tilpassede miljøer, og strømmeverktøyene og temamiljøene gjør det enda morsommere å dele nostalgiske spilløyeblikk med venner, uansett hvor langt dere er fra hverandre.

Som med alt annet er det en liten ulempe: Det kan være en utfordring å skaffe utstyret som trengs for å få glede av All On Board! (i hvert fall foreløpig). VR-hodesett er fortsatt dyre, og det er ikke alle som har råd til dem.

Men det er den eneste ulempen vi kunne finne (hvis vi skulle peke på en). Og selv om VR-teknologien fortsatt står overfor utfordringer (der kostnaden for headsettet er den største), har All On Board! overvunnet disse med en blanding av innovasjon, tilgjengelighet og en solid community-base. I tillegg har du alltid muligheten til å spille i flatskjermmodus, noe som er ideelt for å holde kontakten med venner og nyte favorittbrettspillene dine mens du sparer til et headset.

En siste ting vi vil fremheve er All On Board! sitt engasjement for fellesskapet. Siden de lanserte Kickstarter-kampanjen sin i 2022 har teamet bak spillet vist at de ikke bare er ute etter å finansiere prosjektet, men å bygge et aktivt fellesskap som bidrar med ideer og forslag. Dette sikrer at plattformen utvikler seg i henhold til brukernes behov og ønsker.

All On Board! er en revolusjonerende plattform som omdefinerer brettspill i VR. Med et intuitivt design, omfattende tilpasningsmuligheter og et stadig voksende spillbibliotek tilbyr den en opplevelse som kombinerer det beste fra tradisjonelle brettspill med den virtuelle virkelighetens innlevelse. Hvis du er på utkikk etter en spennende måte å nyte favorittbrettspillene dine i en virtuell setting, er All On Board! absolutt verdt å vurdere.

I mellomtiden fortsetter vi å be til Gond, Oghma, Boccob, Mystra, Gilean og alle andre guder vi kan komme på i håp om den dagen vi endelig kan spille Dungeons & Dragons i VR.