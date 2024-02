Forhåndsregistreringen er nå åpen for Age of Empires Mobile

HQ

Under gårsdagens New Year, New Age-event avslørte World's Edge noen spennende nye detaljer om Age of Empires Mobile.

Age of Empires Mobile vil angivelig gjenskape opplevelsen som fansen er vant til fra serien på PC og konsoll. Det skal inneholde fartsfylte kamper, sanntidsstrategi, basebygging og PvP-multiplayer samt kontroller som er optimalisert for mobile enheter. Det vil også gi spillerne mulighet til å styre mange berømte ledere fra historien, som Julius Cæsar, kong Arthur, Hannibal, Jeanne d'Arc, Kleopatra og mange flere.

"Vi vokste opp med å spille Age of Empires på PC, og vi tror vi kan tilby en ny, men like spennende opplevelse for mobilspillere", sier Brayden Fan, daglig leder i TiMi.

Gratisspillet er nå tilgjengelig for forhåndsregistrering på iOS og Android. Det er ikke bekreftet noen lanseringsdato, men interessant nok står det på iOS-siden at det forventes 19. august 2024.

Du kan ta en titt på en splitter ny trailer for spillet nedenfor: