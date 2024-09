Forhåndstitt på Titan Quest II: Den greske antikkens Diablo?

HQ

Under Gamescom 2024 fikk vi sjansen til å overvære en presentasjon av Titan Quest II, der utviklerne ga et dypdykk i spillet mens de viste frem en demo for en liten gruppe på tre journalister. Jeg husker at det var en tysk, en japansk og en spansk journalist (det høres ut som starten på en vits, ikke sant?). Selv om det var en "hands-off"-opplevelse - bare se, men ikke røre - staket presentasjonen ut en klar retning for dette etterlengtede actionrollespillet.

I Titan Quest II kommer den mytologiske settingen i antikkens Hellas til live med en fortelling som fokuserer på gudinnen Nemesis. Hun har ødelagt skjebnetrådene og slipper løs kaos og evig straff på dem som våger å trosse hennes vilje. Denne mystiske konflikten kaster spillerne inn i en episk kamp sammen med gudene for å endre skjebnen og frigjøre de fordømte. Spillet foregår i en detaljert gjenskaping av det klassiske Hellas, der spillerne kan utforske pittoreske strender, eldgamle templer og ukjente regioner, som det mystiske Moirai-riket.

Visuelt er det et slående skue. Under demoen viste utviklerne frem en rekke miljøer, og blant dem skilte vannbehandlingen seg ut og tilførte omgivelsene et lag av realisme og skjønnhet. Hver eneste detalj i omgivelsene er omhyggelig utformet for å gi spillerne en innlevelse i dette mytologiske universet.

Titan Quest II lover et mer strategisk og utfordrende kampsystem enn forgjengeren. Demoen avslørte en flytende kampopplevelse med et intuitivt og naturlig ferdighetssystem. Til tross for begrensningen til fire forhåndsbestemte ferdigheter, var fokuset på taktisk planlegging tydelig. De tilgjengelige ferdighetene inkluderte en Leap for mobilitet, et grunnleggende Strike-angrep og isbaserte evner som Ice Nova og Ice Shards (jeg håper jeg husker navnene riktig, siden jeg tar dem fra hukommelsen). Disse kreftene, kombinert med det grunnleggende angrepet, gir en dynamisk kampopplevelse.

En av de mest spennende funksjonene i spillet er det dype systemet for karaktertilpasning. Med et mestringssystem som gjør det mulig å kombinere to spesialiseringer, kan spillerne skape unike hybridklasser som er skreddersydd til deres spillestil. I demoen ble det introdusert et system med ferdighetsmodifikatorer som gir et ekstra lag med tilpasning, slik at spillerne kan justere evnene sine for maksimal effektivitet i kamp. Én modifikator kan for eksempel gjøre det mulig å påføre lynskader, mens en annen kan forbedre Strike-angrepet ved å akkumulere skade over flere treff.

Loot er mer enn bare en samling ressurser; hver gjenstand har et formål og kan oppgraderes for maksimal nytteverdi. Jeg husker at jeg så gjenstander som en øks som økte angrepsskaden betydelig og en hjelm som reduserte ventetiden på ferdigheter med 20 %. Dette viser hvordan utstyr kan påvirke spilldynamikken direkte og gi en rikere og mer strategisk opplevelse.

Til tross for demoens begrensninger gjorde spillet et positivt inntrykk på oss, og det har skapt store forventninger til den kommende early access-versjonen, som etter planen skal lanseres vinteren 2024 eller tidlig i 2025. Selv om denne første versjonen bare vil inneholde en del av det fullstendige innholdet, lover den allerede nå å være en betydelig utvidelse av det opprinnelige spillet, med større karaktertilpasning og mer utfordrende kamper.

Det var alt for i dag: Titan Quest II er i rute for å levere en dyp og tilfredsstillende spillopplevelse, som kombinerer rik gresk mytologi med moderne spilldynamikk og forbedret karaktertilpasning. Med en vakker verden å utforske og et mer strategisk kampsystem enn i forgjengeren, kan spillerne forvente seg en episk retur til antikkens Hellas.