Forhåndstitt på Wild Indigo Ranch: Fra Colonias bitende kulde til Vestens varme omfavnelse

HQ

Jeg har allerede i en annen forhåndsvisning snakket om flokkeffekten som oppstår på arrangementer som dette (som jeg har tatt meg friheten til å kalle "zombiesyndromet"). I det travle miljøet på Gamescom 2024, blant actionfylte titler og blendende grafikk, kan et mindre spill lett gå ubemerket hen ved første øyekast. Instinktivt styrer beina deg mot de mest overfylte standene, og som en hjerneløs zombie på jakt etter kjøtt blir du tiltrukket av alt mylderet.

Men i Spania har vi et ordtak... "der du minst venter det, hopper haren" (som betyr at overraskelser ofte kommer fra de mest uventede steder). I løpet av disse begivenhetsrike dagene har jeg vært så heldig å snuble over noen harer (jeg kommer til å skrive en artikkel med mine topp 5 om noen dager), og et av de mest bemerkelsesverdige eksemplarene av dem alle har vært Wild Indigo Ranch (tidligere kjent som Don't Die in the West). En fascinerende blanding av konstruksjon, utforskning, ressursforvaltning og fortelling, alt sammen pakket inn i et miljø som fanger både roen og utfordringene ved livet i det ville vesten.

Dette er en annonse:

Wild Indigo Ranch starter med et enkelt, men effektivt premiss: Hovedpersonen arver en nedslitt ranch fra en avdød onkel, men på betingelse av at den må restaureres til sin fordums prakt innen en bestemt tidsfrist. Dette hovedmålet fungerer som ryggraden i spillet og gir spilleren en konstant kilde til motivasjon. Helt fra starten av er det en personlig forbindelse til historien, ettersom arven ikke bare er en ranch - det er en familiearv som er avhengig av at du overlever og trives.

Spillets fortelling er godt integrert med spillmekanikken, noe som gjør det enkelt for spilleren å leve seg inn i historien mens han eller hun fullfører oppdrag og utfordringer. I tillegg til hovedoppgaven med å restaurere ranchen, byr spillet på en rekke sideoppdrag som forsterker opplevelsen, fra å hjelpe innbyggerne i Tumbleville med å håndtere problemer forårsaket av Grit Corp corporation til å løse lokale mysterier og ta opp kampen mot lovløse. Hver eneste avgjørelse du tar, enten det er i kamp eller konstruksjon, har en konkret innvirkning på verden.

Et av de mest imponerende aspektene ved Wild Indigo Ranch er den åpne verdenen, som byr på et westernlandskap fullt av hemmeligheter å avdekke. Spillets kart er designet med en detaljrikdom som fanger både skjønnheten og barskheten i det ville vesten. Fra åpne sletter til forrevne fjell, ugjestmilde ørkener og spøkelsesbyer - hvert område er spekket med muligheter for utforskning, jakt og ressursinnsamling.

Dette er en annonse:

Spillverdenen er delt inn i ulike regioner, hver med sitt eget unike biom og sine egne utfordringer. Noen områder byr på ideelle forhold for husdyrhold, men de er også fylt med farer som rovdyr og banditter, noe som gjør det mer risikofylt å utvide ranchen din. Risikoen er ganske variert; for eksempel kan du til og med fryse i hjel hvis du ikke finner en måte å bekjempe kulden på.

Kartdesignet i spillet fokuserer ikke bare på estetikk, men også på funksjonalitet. Hver region har interessante steder, som bandittleirer og småbyer, som tilbyr oppdrag og belønninger. Etter hvert som du gjør fremskritt, låser du opp nye områder. Spillet oppfordrer spillerne til å utforske alle hjørner av kartet, for man vet aldri når man kommer over en sjelden ressurs eller et hemmelig oppdrag.

Konstruksjon er hjertet i Wild Indigo Ranch. Fra det øyeblikket du går inn på ranchen, står du overfor den monumentale oppgaven med å bygge den opp igjen fra grunnen av. Denne prosessen er en av de mest givende sidene ved spillet. Det handler ikke bare om å sette opp bygninger, men om å skape en eiendom som gjenspeiler din stil og dine valg.

Byggesystemet er både detaljert og tilgjengelig. Personlig tilpasning er nøkkelen: Du kan designe alle aspekter av ranchen din, fra utformingen av bygningene til innredningen. Slik kan spillerne uttrykke sin kreativitet og gjøre ranchen sin helt unik.

Ressursforvaltning er et annet sentralt aspekt ved spillet. Alt du gjør, fra å samle ved og stein, påvirker velstanden på ranchen din. Spillet introduserer mekanikker for jordbruk og husdyrhold, noe som gir et ekstra lag med strategi. Du må balansere matproduksjon, dyrehold og materialinnsamling for å opprettholde en jevn flyt av ressurser.

I tillegg til de grunnleggende byggemekanikkene utfordrer Wild Indigo Ranch deg til å sørge for at dyrene dine har det bra og forsvare eiendommen din mot ytre trusler som banditter og ville dyr. Når du for eksempel skal bygge et hønsehus må du ikke bare samle inn de nødvendige ressursene, men også planlegge plasseringen av hønsehuset for å beskytte hønene. Denne typen utfordringer gjør gårdsdriften til en dynamisk og oppslukende opplevelse.

Spillet fokuserer ikke bare på bygging og administrasjon, men byr også på en rik fortelling gjennom oppdragssystemet og interaksjonen med bipersoner. Wild Indigo Ranch er befolket med en rekke ikke-spillbare figurer som ikke bare setter farge på verden, men som også spiller en avgjørende rolle i fremdriften din.

Karakterer som Abigail McAbernathy, advokaten som tar seg av de juridiske aspektene ved arven din, og Annabelle, en mystisk jente som tilsynelatende har bodd på ranchen, gir deg oppdrag som spenner fra det hverdagslige til det episke. Disse oppdragene gir deg ikke bare materielle belønninger, men også muligheten til å låse opp nye områder og ferdigheter.

Samspillet med NPC-er er også avgjørende for å låse opp nye verktøy og ferdigheter. For eksempel lærer Frank, en erfaren nabo, deg hvordan du bygger et hønsehus i bytte mot at du tar deg av en prærieulv som har skapt problemer på eiendommen hans. Disse interaksjonene er avgjørende for å komme videre i spillet, ettersom de gir deg kunnskapen og ressursene du trenger for å takle større utfordringer.

En av de mest fremtredende funksjonene i Wild Indigo Ranch er muligheten til å spille i samarbeidsmodus med opptil tre venner. Dette gir ikke bare et ekstra lag med moro, men øker også effektiviteten i ressursforvaltningen og ranchbyggingen. Samarbeid gjør det lettere å takle større oppgaver, for eksempel å utvide ranchen eller forsvare seg mot rivaliserende gjenger.

Samarbeidsmodusen er utformet slik at hver spiller har en meningsfull rolle i gruppen. Mens én person fokuserer på jordbruket, kan en annen konsentrere seg om byggingen, og en tredje kan utforske nye områder på jakt etter ressurser. Denne arbeidsfordelingen gjør ikke bare spillet mer dynamisk, men forbedrer også den sosiale opplevelsen, slik at spillerne kan samarbeide og dele suksessene sine.

Wild Indigo Ranch er for øyeblikket i Early Access, noe som betyr at spillet er i kontinuerlig utvikling. Utviklerne har valgt en åpen og samarbeidsorientert tilnærming, og inviterer spillerne til å delta aktivt i utviklingen ved å gi tilbakemeldinger på plattformer som Discord og Steam-forum. Dette sikrer at spillet fortsetter å bli bedre på veien mot den endelige versjonen.

I løpet av min tid med spillet var det tydelig at Funday Games er opptatt av å legge til mer innhold, for eksempel nye biomer, figurer, oppdrag og aktiviteter. Denne fellesskapsdrevne utviklingstilnærmingen lover at Wild Indigo Ranch vil fortsette å vokse og gi spillerne nye opplevelser med hver oppdatering.

Og det var alt for i dag: Wild Indigo Ranch blander på mesterlig vis livssimulering, ressursforvaltning og utforskning i en vill vest-setting. Hvis du liker Red Dead Redemptions tema og har sansen for sandkasse-, overlevelses- og konstruksjonsspill som Minecraft, Raft, Valheim eller Rust (bare for å nevne noen få), vil dette spillet garantert falle i smak.

Med full utgivelse 18. september og for øyeblikket tilgjengelig i Early Access på Steam, er Wild Indigo Ranch en tittel som fortjener oppmerksomhet fra rollespill- og livssimuleringsentusiaster. Hvis du noen gang har lurt på hvordan det ville være å leve som cowboy i et vesten fullt av muligheter, tilbyr dette spillet en sjarmerende og givende måte å finne det ut på.