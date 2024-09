Forhåndstittt av Henry Halfhead: En overraskelse der du minst venter det

HQ

Men vi har et ordtak i Spania... "der du minst venter det, hopper haren" (som betyr at overraskelser ofte kommer fra de mest uventede steder). I løpet av disse begivenhetsrike dagene har jeg vært så heldig å snuble over noen harer, og et av de mest bemerkelsesverdige eksemplarene av dem alle har vært Henry Halfhead. Denne tittelen, med sitt unike utgangspunkt og fokus på kreativitet, byr på en opplevelse som, til tross for sin tilsynelatende enkelhet, skjuler en dybde som jeg synes det er verdt å fordype seg i.

Henry Halfhead ble født av en idé utviklet av et lite team av designere i Sveits, og startet som et studentprosjekt i 2018. Spillet gir deg kontrollen over Henry som har en superkraft, men også en begrensning. Han er en karakter som bare er et hode (eller et halvt hode), uten en kropp som kan samhandle med verden - men han kan forvandle seg til objekter for å overvinne begrensningene sine og komme i kontakt med omgivelsene.

I dette tilfellet må vi fullføre ulike oppgaver ved hjelp av Henrys evne til å bli til hverdagsgjenstander. Denne sentrale mekanikken er utvilsomt hjertet i spillet. Oppdraget jeg spilte på Gamescom fant ikke sted på et kjøkken, slik jeg hadde sett i noen trailere og videoer, men snarere i et rom fylt med leker og puslespill som øyeblikkelig tar deg med tilbake til barndommen. Henrys evne til å forvandle seg til et hvilket som helst objekt innen rekkevidde åpner opp for en rekke muligheter, og tvinger deg til å tenke kreativt og angripe hver utfordring fra utradisjonelle vinkler.

Spilldynamikken i Henry Halfhead fokuserer på å manipulere gjenstander, hver med sine egne egenskaper og sin egen fysikk. Det interessante er hvordan disse tilsynelatende enkle mekanikkene legger til flere lag av kompleksitet. For eksempel er det noe helt annet å flytte en gummiball enn å dra en stol eller en lekebil. Denne vektleggingen av spillfysikk skaper en viss grad av utfordring. Den virkelige prøvelsen ligger ikke i å beseire fiender, men i å tilpasse seg reglene og begrensningene i Henrys verden.

Henry er ikke en allmektig karakter, og det er det som gjør hver utfordring interessant. Hans evne til å ta i besittelse gjenstander er begrenset til de som har riktig størrelse og form for hans halve hode (selv om du kan forvandle deg til noe så stort som en seng, er du fortsatt begrenset til å bruke gjenstandene rundt deg). Dette betyr at spillerne må bruke oppfinnsomheten sin for å overvinne hindringer. Med over 150 objekter tilgjengelig, og enda flere under utvikling, virker mulighetene nesten uendelige. Hvert objekt har sine egne regler og sin egen fysikk, noe som tvinger spillerne til å eksperimentere og finne den rette løsningen gjennom prøving og feiling.

Et aspekt som virkelig skiller seg ut, er bruken av fortelleren. Med en humoristisk og varm tone leder denne allestedsnærværende karakteren spilleren gjennom Henrys dagligliv, og kommenterer hver handling på en morsom måte. Dette gir ikke bare spillet et sjarmerende preg, men bidrar også til å dempe frustrasjonen som kan oppstå i mer utfordrende øyeblikk. Selv om spillets fortelling ikke er like lineær som i andre titler, fanger den essensen av å gjenoppdage kreativiteten og gleden i de enkleste aspektene av livet.

Nivådesignet er en annen av spillets sterke sider. Oppdraget jeg spilte var fylt med små detaljer som oppmuntrer til utforskning og kreativ bruk av objekter. Designerne har klart å skape et interaktivt miljø der hvert hjørne kan skjule et nyttig verktøy eller et ekstra minispill. Denne oppmerksomheten på detaljer og muligheten til å samhandle med nesten alt i omgivelsene holder spillopplevelsen frisk og fornøyelig. Mens jeg spilte kunne jeg ikke la være å tenke på hvor godt dette spillet ville fungere på mobile enheter, der dets taktile natur kunne skinne enda mer.

Ved å bringe Henry Halfhead til mobile enheter ville det ikke bare blitt mer tilgjengelig, det kunne også tiltrekke seg et yngre publikum som er mer kjent med mobile plattformer enn med tjenester som Steam. Berøringsgrensesnittet, kombinert med den intuitive spillmekanikken og de enkle kontrollene, vil gjøre spillet ideelt å spille på en telefon eller et nettbrett. Dette vil åpne døren for et større antall spillere, spesielt yngre, til å oppdage magien med Henry og de morsomme forvandlingene hans.

Etter å ha tilbrakt litt tid med Henry Halfhead, kan jeg si at denne tittelen er mer enn bare et puslespill. Det er en invitasjon til å se verden fra et annet perspektiv, der kreativitet er nøkkelen til fremgang. Henry Halfhead er et bevis på at videospill ikke trenger prangende funksjoner eller ultrarealistisk grafikk for å være minneverdige. Noen ganger er det nok med et halvt hode og litt fantasi for å skape en unik og sjarmerende opplevelse. Mens jeg venter spent på den fullstendige utgivelsen, kan jeg ikke annet enn å glede meg til å se hva Lululu Studios har i vente for oss.