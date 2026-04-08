Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

Forhåndsvisning av åttedelsfinalene i Monte-Carlo Masters, alle kampene på onsdag

Alcaraz og Sinner er allerede kvalifisert for tredje runde, og vi har 12 kamper onsdag.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Monte-Carlo Masters fortsetter onsdag 8. april under grussesongen, med 12 kamper i dag som en del av 32-delsfinalene, for å avgjøre hvem som blir med Alcaraz, Sinner, De Miñaur og Bublik i morgen.

Blant kampene i dag er Alexander Zverev, Lorenzo Musetti, Casper Ruud, Daniil Medvedev eller Felix Auger-Aliassime som gjør sin grusdebut i år. Dette er rekkefølgen på Masters 1000 i Monaco :

Monte-Carlo Masters 32-delsfinaler 8. april


  • Andrey Rublev mot Zizou Bergs: 11:00 CEST, 10:00 BST

  • Daniil Medvedev mot Matteo Berrettini: 11:00 CEST, 10:00 BST

  • Jiri Lehecka mot Alejandro Tabilo: 11:00 CEST, 10:00 BST

  • Francisco Cerúndolo mot Tomas Machac: 12:10 CEST, 11:10 BST

  • Cristian Garín mot Alexander Zverev: 12:10 CEST, 11:10 BST

  • Joao Fonseca mot Arthur Rinderknech 12:10 CEST, 11:10 BST

  • Tomás Martín Etcheverry mot Terence Atmane: 13:20 CEST, 12:20 BST

  • Felix Auger-Aliassime mot Marin Cilic: 13:20 CEST, 12:20 BST

  • Corentin Moutet mot Casper Ruud 13:20 CEST, 12:20 BST

  • Flavio Cobolli mot Alexander Blockx: 14:30 CEST, 13:30 BST

  • Lorenzo Musetti mot Valentin Vacherot: 14:30 CEST, 13:30 BST

  • Fábian Marozsán mot Hubert Hurkacz: 14:30 CEST, 13:30 BST

Åttendedelsfinalene følger på torsdag, og fire spillere er allerede kvalifisert: toppseedede Carlos Alcaraz og Jannik Sinner, femteseedede Alex de Miñaur og åttendeseedede Alexander Bublik.

Forhåndsvisning av åttedelsfinalene i Monte-Carlo Masters, alle kampene på onsdag
Victor Velter // ShutterStock

Dette innlegget er kategorisert under:

Sporttennis


Loading next content