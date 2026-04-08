Forhåndsvisning av åttedelsfinalene i Monte-Carlo Masters, alle kampene på onsdag

Monte-Carlo Masters fortsetter onsdag 8. april under grussesongen, med 12 kamper i dag som en del av 32-delsfinalene, for å avgjøre hvem som blir med Alcaraz, Sinner, De Miñaur og Bublik i morgen.

Blant kampene i dag er Alexander Zverev, Lorenzo Musetti, Casper Ruud, Daniil Medvedev eller Felix Auger-Aliassime som gjør sin grusdebut i år. Dette er rekkefølgen på Masters 1000 i Monaco :

Monte-Carlo Masters 32-delsfinaler 8. april



Andrey Rublev mot Zizou Bergs: 11:00 CEST, 10:00 BST



Daniil Medvedev mot Matteo Berrettini: 11:00 CEST, 10:00 BST



Jiri Lehecka mot Alejandro Tabilo: 11:00 CEST, 10:00 BST



Francisco Cerúndolo mot Tomas Machac: 12:10 CEST, 11:10 BST



Cristian Garín mot Alexander Zverev: 12:10 CEST, 11:10 BST



Joao Fonseca mot Arthur Rinderknech 12:10 CEST, 11:10 BST



Tomás Martín Etcheverry mot Terence Atmane: 13:20 CEST, 12:20 BST



Felix Auger-Aliassime mot Marin Cilic: 13:20 CEST, 12:20 BST



Corentin Moutet mot Casper Ruud 13:20 CEST, 12:20 BST



Flavio Cobolli mot Alexander Blockx: 14:30 CEST, 13:30 BST



Lorenzo Musetti mot Valentin Vacherot: 14:30 CEST, 13:30 BST



Fábian Marozsán mot Hubert Hurkacz: 14:30 CEST, 13:30 BST



Åttendedelsfinalene følger på torsdag, og fire spillere er allerede kvalifisert: toppseedede Carlos Alcaraz og Jannik Sinner, femteseedede Alex de Miñaur og åttendeseedede Alexander Bublik.