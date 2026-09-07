Forhåndsvisning av Battle Vision på Gamescom: Personlighetsmatch

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Når man tenker på fargematchingsspill, tenker man nesten umiddelbart på noe som Candy Crush. Et spill folk kan sveipe seg gjennom på mobilen mens de pendler, eller hjemme mens de har den nyeste Netflix-suksessen på i bakgrunnen. Jeg må innrømme at jeg tenkte akkurat det samme. Kan fargematchingsspill ha mye personlighet utover å bytte juveler mot godteri? Det viser seg at de kan det.

« Battle Vision Network kommer fra de talentfulle folkene hos Capybara Games, og det ligger en ganske spennende historie bak spillet. Opprinnelig utviklet som et spill for Netflix, skulle « » egentlig være et nesten helt annet spill. Så endret Netflix sin interne strategi, og Capybara ble dessverre sagt opp som en del av den nye strategien. Battle Vision endret seg nok en gang, men sluttresultatet er noe teamet er mye mer fornøyd med, og etter min ydmyke mening ser det mye bedre ut.

Battle Vision» byr på en intergalaktisk sportsbegivenhet som bakteppe. Vi skal spille som ett av en håndfull lag og føre dem fra null til helter mens de kjemper seg gjennom ulike sesonger av denne fargematchingsporten. Målet med spillet er å matche de fargerike skapningene dine slik at de stormer over til fiendens brett, påfører skade og gir deg poeng over en viss terskel for å sikre at du vinner dagen. Når du går gjennom sesongen i roguelite-strukturen, vil du møte tøffere motstandere og lag mens du jakter på hovedpremien. Mislykkes du, blir du sendt tilbake til start og må begynne en ny sesong som den modige underdogen.

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Vinner du, er historien din ikke over. Spillets kommentatorer vil snakke om hvordan du bygger et sportsdynasti, mens du prøver å beholde tittelen din. Lagene, karakterene og scenene i Battle Vision sprudler av kreativitet og personlighet. Fra en gruppe romtrollmenn og deres underordnede til mislykkede maskoter som er forbannet til å smelte sammen med kostymene sine – det føles som om de fleste ideene som ble kastet ut på Capybara-kontorene, fikk en sjanse til å lykkes, noe som har skapt en sprø karakterbesetning som får deg til å glemme at du egentlig bare setter sammen farger.

Det er en følelse av dybde i Battle Vision som går utover det å bare matche. Visse enheter/farger er mer defensive hvis du matcher dem sammen, mens andre bør sendes ut for å skaffe deg poeng. Det finnes også spesialkarakterer med egne unike evner, som gir enda mer dybde til spillopplevelsen. Det er noe som gjør det enkelt å komme i gang – du trenger bare å score rundt ti poeng før du kan gå videre, og etter hvert som utfordringen utvikler seg, øker poengkravet, noe som betyr at du møter stadig tøffere lag på veien mot toppen.

Det jeg liker best ved Battle Visions tilnærming til fargematching – i tillegg til personligheten i grafikken og karakterdesignene – er det taktiske elementet det tilfører spillopplevelsen. Du prøver ikke å bygge opp et stort trekk som får alle fargene dine til å forsvinne fra skjermen, slik som når du endelig får den perfekte linjebiten i Tetris. I stedet manøvrerer du brikkene du har med et begrenset antall trekk, og legger kanskje en strategi noen trekk fremover for å sikre at du har best mulig sjanse til å vinne spillet. Som en som elsker puslespill, men ikke alltid har spilt fargematchingspill, appellerte denne følelsen av taktisk dybde virkelig til meg da jeg sjekket ut Battle Vision. Du trenger heller ikke å være en taktisk mester for å ha det gøy med spillet. Med sin roguelike-struktur får du oppgradere lagene dine etter hvert som du spiller videre, tjene valuta og øke sjansene dine for til slutt å løfte trofeet.

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Hvis jeg hadde fått en dollar for hvert uventet roguelite-spill om en sesongbasert sportsbegivenhet jeg har spilt i år, ville jeg hatt to dollar. Det er ikke mye, men det er rart at det skjedde to ganger. Sesongbaserte løp i Star Wars: Galactic Racer og det intergalaktiske sportsarrangementet i Battle Vision er helt forskjellige, men begge klarer å gi en uventet vri til sine respektive sjangre som føles helt forfriskende. Battle Vision er kanskje laget for korte spilløkter, men jeg kan lett se for meg at jeg spiller det i timevis etter å ha sagt til meg selv at jeg bare skal spille én runde.