GeniGods: Nezha: Et mytisk nytt actionspill av episke proporsjoner

HQ

Selv om det ser ut til at vi er på vei bort fra Soulslikes for tiden, trenger gamere fortsatt noen gode actionspill i tredjeperson å glede seg over, og Genigods Lab kommer med varene med sitt nye mytiske actionrollespill GeniGods: Nezha. Inspirert av slike som Black Myth: Wukong, God of War III og til og med supernylige spill som Phantom Blade: Zero, byr Nezha på en blanding av fantastisk grafikk og kamp som ser ut som om den tar det beste fra tradisjonell action i tredjeperson sammen med reaksjonsevnen til et kampspill. Vi var heldige nok til å sjekke ut spillet tidligere denne uken, og her gir vi våre tanker om vår hands-off-opplevelse med det som kan være et spill å se på når vi søker etter en tittel som virkelig lar oss kollidere med titaner.

Du er kanskje kjent med navnet Nezha, ettersom den animerte filmen Ne Zha 2 klarte å håve inn milliarder på billettkontoret i fjor. Denne versjonen er imidlertid veldig, veldig annerledes. Genigods Lab, utvikleren bak spillet, har flere tiårs erfaring med å jobbe med spill, og har utviklet suksesser for store franchiser som My Hero Academia. I GeniGods: Nezha, som er en variant av den kinesiske myten, får vi se historien om det første mennesket, og hennes kamp for å hindre at verden blir slukt av Pangu - kjempen som døde da verden ble skapt.

HQ

I spillet er Pangu ikke så glad for den gamle døende virksomheten, og ønsker å komme tilbake. Oppdraget vårt er å stoppe ham, og for å gjøre det må vi reise gjennom store, åpne regioner og beseire andre guddommer for å gjøre bruk av elementkreftene deres. Tenk på det nesten som en god versjon av Thanos' reise i Infinity War, der Nezha samler steinene med disse kreftene i sitt hjerte av stein. Du kan tilsynelatende samle disse steinene i hvilken rekkefølge du vil, litt som friheten som tilbys i Pokémon Scarlet og Violet, og når du først har fått en, som du kan forvente, vil det låse opp et seriøst kamppotensial.

Dette er en annonse:

Det er vanskelig å si hvor bra kampene vil føles i GeniGods: Nezha, siden vi ikke fikk prøve spillet. Det ser imidlertid fantastisk ut. Det fungerer i hovedsak som en blanding av Sekiro og et kampspill. Parader, unnvikelser og blokkeringer er alle tilgjengelige defensivt, og når du har knekt en fiende, kan du kaste dem opp i luften for å sjonglere noen kombinasjoner. Effektene er iøynefallende, og potensialet til Unreal Engine 5.7 føles som om det har blitt låst opp her. Men det vi har sett er selvfølgelig en forhåndsinnspilt trailer/demo, noe som betyr at vi ennå ikke vet om hele spillet kan se like bra ut og spille like bra hele veien.

GeniGods: Nezhas kamper utvikler seg som hovedpersonen gjør. Nezha starter livet sitt som en leirdukke, men blir langsomt mer menneskelig over tid. Hun er også en flytende mystiker, noe som betyr at hun kan forvandle seg til vann, slik at hun kan lukke hull og bevege seg med utrolig hastighet. Disse medfødte evnene gjør henne ikke bare til den kinesiske Kratos når det gjelder å drepe guder, men gir henne også noen kule traverseringsalternativer du vil komme til å bruke i spillets regioner. Siden det sentrale knutepunktet allerede er 10 km i kvadrat, trenger vi litt hjelp til å gjøre verden rask å reise gjennom.

Genigods Lab er tydeligvis veldig ambisiøse med dette spillet. Det er usannsynlig at det vil få en full utgivelse før 2028, og det vil tilby 50 timer med spilling for å få Platinum-troféet, 25 timer bare for å slå det. Det er flere avslutninger, et sentralt historietema som dreier seg om hva det vil si å være menneske, og hvor vår menneskelighet stammer fra, samt smarte fiender som automatisk tilpasser seg etter hvor godt du gjør det i spillet. Dette er ikke et Souls-lignende spill, men det kan være så vanskelig som ferdighetene dine tillater, slik utviklerne snakket om kampene. Vanskelighetsalternativer vil bli inkludert, og hvis du taper eller vinner for mye, vil fiendene begynne å tilpasse seg, noe som gjør kampene deres lettere eller tøffere over tid. Det er lett å se på noe som Black Myth: Wukong og trekke sammenligninger her, men Genigods Lab sikter mot noe helt unikt som ikke har blitt gjort før. Det er potensial for en serie, og mye avhenger av denne første utgaven.

Dette er en annonse:

Fra det vi har sett, ser det imidlertid ut til at utviklerne er erfarne og lidenskapelige nok til å bringe visjonen deres til liv her. Det er mye mer å se fra GeniGods: Nezha, men spillet er absolutt et å se på hvis titler som Phantom Blade: Zero, Crimson Desert og Black Myth: Wukong har fanget øyet ditt. Om noen år, når GeniGods: Nezha er klart til lansering, har vi kanskje byttet ut Souslikes med det som i introduksjonen omtales som "Wukonglikes". Spill som bytter ut grumsete fantasy-omgivelser med vakre, mytiske omgivelser, med kamper som ikke gir deg lyst til å dunke hodet i veggen. Det høres ut som en fantastisk ny tidsalder, som jeg håper GeniGods: Nezha spiller en stor rolle i å innlede.