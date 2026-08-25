Forhåndsvisning av «Murals»: « Dlala Studios tar avstand fra « Disney og « Battletoads i sitt første originale spill på over et tiår

Hvis du har fulgt nøye med på Gamescom Opening Night Live-showet, er du sikkert godt kjent med det neste prosjektet fra den Essex-baserte utvikleren Dlala Studios. Etter å tidligere ha levert det utmerkede Disney Illusion Island, et Metroidvania-spill som fulgte etter relanseringen av Battletoads, er det talentfulle og svært kreative studioet nå tilbake med et helt nytt prosjekt som faktisk blir deres første originale spill på over et tiår.

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Det heter Murals og skiller seg litt fra spillene Dlala Studios har laget i nyere tid. For det første er det mer et action-eventyrspill, et prosjekt med isometrisk kameravinkel som byr på kamp og utforsking i samme ånd som Hades. Det vi mener med det, er at det er fartsfylt, kvikt og flytende, og at hovedpersonen bruker en rekke våpen og verktøy for å kjempe seg gjennom fiendene. Forskjellen ligger i at «Murals» ikke er et roguelike-spill og derfor har en tydeligere progresjon.

Handlingen utspiller seg i en fantasiverden inspirert av ikoniske eventyr. Vi kan forvente å bli ført inn i historiene om Tornerose, Den lille havfruen, Hans og Grete, Rapunzel, Pinocchio – og listen fortsetter. Den største forskjellen er at disse eventyrene ikke er helt «som de skal». Historiene vi kjenner så godt, er snudd på hodet for å skape en «eventyr som har gått galt»-tilnærming, der Tornerose for eksempel ikke har sovet på flere uker. Med dette i tankene vil målet være å reise inn i disse unike eventyrverdenene, kjent som «Murals», for å oppleve de legendariske fortellingene, overvinne boss-fiender og løse gåter og utfordringer underveis.

Siden dette er et prosjekt fra Dlala Studios, kan vi forvente at noen sentrale trekk dukker opp igjen. For det første er den kunstneriske stilen, i likhet med «Disney Illusion Island», fargerik og stilig, med en rekke unike biomer som skiller seg ut og imponerer. I tillegg kommer en kombinasjon av 3D-nivå- og verdensdesign sammen med håndtegnede 2D-dialogsekvenser, alt for å gjøre dette spillet til en kunstnerisk opplevelse. Det ble nevnt at «Who Framed Roger Rabbit» var en inspirasjonskilde for den kunstneriske utformingen og måten «Murals» i bunn og grunn presenteres på.

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På samme måte, som Dlala Studios’ administrerende direktør og spillregissør, AJ Grand-Scrutton, berørte i en forhåndsvisning for media, gjenspeiles studioets tendens til å presentere antropomorfe skapninger og eksentriske, særpregede karakterer også i «Murals». Det tydeligste eksemplet er Loaf, en følgesvenn som vil ta seg av det meste av snakkingen i dialogsekvensene, slik at spillerens karakter kan forbli den mer stille og stoiske typen. Loaf vil jevnlig bryte den fjerde veggen, og når det gjelder den beste måten å beskrive karakteren på, er det i hovedsak en delvis tegnet idé som ikke er så ulik Doodle Bob fra SpongeBob SquarePants.

I tillegg har Dlala Studios tidligere ofte benyttet seg av ulike kjente stjerner og stemmeskuespillere i spillene sine, ikke minst de offisielle stemmene til de mange Disney-ikonene i «Illusion Island». For «Murals» trekker det britiske studioet veksler på sin lokale arv ved å hente inn komikeren Bob Mortimer til å spille rollen som Magic Dave, en salgsoperatør ved «Apothec-Eerie» som skal hjelpe spilleren med å skaffe seg «Eeries» og andre gjenstander og verktøy. Det sier seg selv at Mortimers karakteristiske sjarm og Middlesbrough-aksent vil komme til sin rett når han veileder spilleren gjennom eventyret, som en del av en lovet, bredere (og uten tvil stjernespekket) stemmeskuespillerbesetning.

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Når det gjelder Eeries, er dette i hovedsak fordeler som endrer hvordan spillmekanikken i Murals fungerer. Det finnes to typer Eeries, tilpasset henholdsvis våpen og helten selv: Våpen-Eeries har som mål å forbedre angrepsevnen og endre hvordan våpnene dine fungerer, mens helte-Eeries gir deg mer passive forbedringer som gjør kamp og utforsking enklere. Hensikten med «Eeries» er å sikre at spillerne kan sette sitt eget preg på spillopplevelsen uten å måtte mestre spesifikke karakterklasser eller utstyrssett, ettersom det snarere finnes én mulighet, og hvordan den fungerer er opp til deg.

Når det gjelder kamp, bør det også nevnes at spilleren kan bruke to våpen samtidig – det ene er et nærkampsvåpen, mens det andre er et avstandsvåpen. Det sies å være titalls våpenalternativer, så det vil være avgjørende å finne det som passer best for deg.

Noen avsluttende bemerkninger: Dlala Studios har bekreftet at David Housden komponerer musikken til Murals, noe som markerer det tredje samarbeidet på rad mellom de to (etter Battletoads og Disney Illusion Island). Grand-Scrutton har også hintet om at det finnes «mer enn en håndfull Murals»-nivåer å utforske, og selv om det eksakte tallet holdes tett til brystet, skal det være godt over fem nivåer. Til slutt vet vi også at Murals skal lanseres en gang i 2027 på PC via Steam, men med tanke på den lange rekken av plattformer som Dlala Studios’ tidligere spill har kommet ut på, kan man bare anta at en konsollansering også ligger i horisonten på et eller annet tidspunkt.

Kort sagt ser det absolutt ut til at Dlala Studios har enda en suksess på gang som du sannsynligvis ikke vil gå glipp av.