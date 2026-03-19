Forhåndsvisning av UEFA Conference League: Kveldens kamper med foreløpige resultater

Det er bare timer igjen før vi vet hvem som er kvartfinalistene i UEFA Conference League, den femte utgaven av UEFA Conference League, UEFAs tredje nivå i fotball. Returoppgjøret i kvartfinalene spilles i dag, torsdag 19. mars, og de fleste kampene er fortsatt åpne: Bare AEK Aten tok en nesten endelig ledelse i forrige uke, 4-0 mot Celje.

Rayo Vallecano og Shakhtar har også solide føringer i kveld, men det ser ikke så bra ut for Crystal Palace, det eneste engelske laget i konkurransen, som fra 0-0 i forrige uke vil prøve å unngå eliminering, slik det skjedde med de fleste av vennene deres i Champions League bortsett fra Arsenal og Liverpool.

Her er en liste over UEFA Conference League-kamper i ettermiddag og kveld, og resultatene fra forrige uke :

Tidspunkter for Conference League-kamper 19. mars



AEK Athen mot Celje (4-0): 18:45 CET, 17:45 GMT



AEK Larnaca mot Crystal Palace (0-0): 18:45 CET, 17:45 GMT



Mainz vs Sigma Olomouc (0-0): 18:45 CET, 17:45 GMT



Raków mot Fiorentina (1-2): 18:45 CET, 17:45 GMT



Rayo Vallecano mot Samsunspor (3-1): 21:00 CET, 20:00 GMT



Shakhtar mot Lech Poznań (3-1): 21:00 CET, 20:00 GMT



Sparta Praha mot AZ Alkmaar (1-2): 21:00 CET, 20:00 GMT



Strasbourg mot Rijeka (2-1): 21:00 CET, 20:00 GMT



Hvem tror du kvalifiserer seg til kvartfinalene i UEFA Conference League?