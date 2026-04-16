Forhåndsvisning av UEFA Europa League og Conference League: Får vi se noe comeback i kveld?

HQ

Semifinalistene i UEFA Europa League og UEFA Conference League avgjøres i dag torsdag, med returoppgjøret i kvartfinalene. I Europa League har Freiburg en enorm ledelse på tre mål mot Celta de Vigo, og Aston Villa er fortsatt favoritt mot Bologna med en tomålsledelse, men Betis og Braga står 1-1, det samme med Nottingham Forest mot Porto.

I Conference League er det bare store comebacks som kan hindre Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz og Crystal Palace i å kvalifisere seg til semifinalene, gitt resultatene fra den første kampen i forrige uke. Får vi se noen store overraskelser i dag?

Europa League-kamper torsdag 16. april



Celta Vigo mot Freiburg: 18:45 CEST / 17:45 BST (0-3 sammenlagt)



Real Betis mot Braga: 21:00 CEST / 20:00 BST (1-1 sammenlagt)



Nottingham Forest mot Porto: 21:00 CEST / 20:00 BST (1-1 sammenlagt)



Aston Villa mot Bologna: 21:00 CEST / 20:00 BST (3-1 sammenlagt)



Conference League-kamper torsdag 16. april



AZ Alkmaar mot Shakhtar Donetsk: 18:45 CEST / 17:45 BST (0-3 sammenlagt)



AEK Athen mot Rayo Vallecano: 21:00 CEST / 20:00 BST (0-3 sammenlagt)



Strasbourg mot Mainz: 21:00 CEST / 20:00 BST (0-2 sammenlagt)



Fiorentina mot Crystal Palace: 21:00 CEST / 20:00 BST (0-3 sammenlagt)



I Europa League møter vinneren av Betis/Braga vinneren av Freiburg/Celta; og vinneren av Porto/Forest møter vinneren av Aston Villa/Bologna.

I Conference League møter vinneren av Shakhtar/Alkmaar vinneren av Fiorentina/Crystal Palace; og vinneren av Rayo Vallecano/AEK Athen møter Mainz eller Strasbourg.

I begge turneringer er det semifinaler 30. april og 7. mai, samme uker som semifinalene i Champions League, mens Europa League-finalen spilles 20. mai og Conference League-finalen 27. mai.