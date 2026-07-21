Forhåndsvisning av Wreckreation 2: When Tides Turn satser på å lage et «mer fokusert» spill, ikke et «større

Når vi snakker om arkadespill i dag, trekker vi ofte frem Forza Horizon, The Crew og til og med Test Drive. Selv om alle disse seriene har elementer fra arkadespill, er de faktisk nærmere en simuleringsopplevelse sammenlignet med tradisjonelle arkadespill. Arkadespill er bare en brøkdel av hva det en gang var, men det finnes utviklere der ute som ønsker å tilby en mer autentisk arkadeopplevelse, ikke minst Milestone med «Screamer» tidligere i år, men også When Tides Turn med «Wreckreation».

Det er også rimelig å si at selv om When Tides Turn – som består av ulike tidligere Criterion-utviklere og veteraner fra Need for Speed og Burnout – hadde en beundringsverdig visjon for Wreckreation, levde sluttproduktet ikke helt opp til det fansen hadde forventet. Teamet bak spillet er faktisk godt klar over dette og ønsker å forbedre seg på en rekke områder i sitt neste prosjekt, en oppfølger kjent som Wreckreation 2. Denne oppfølgeren er nettopp blitt kunngjort, men vi har allerede hatt den luksusen å få en tidlig smakebit av spillet og lære mer om visjonen og hvordan When Tides Turn videreutvikler sin egen formel, etter å ha deltatt på en pressekonferanse med ledende utviklere, inkludert administrerende direktør Fiona Sperry.

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For det første forstår utviklerteamet at Wreckreation 1 ikke levde opp til forventningene på noen områder. Spillet var omfattende, hadde sterke elementer av brukergenerert innhold drevet av fellesskapet, en god samling av kjøretøy og en tydelig, sentral progresjon, men samtidig manglet det litt fokus, la ikke helt vekt på det kamporienterte racet med minneverdige krasj, og selve verdenen lot litt å være ønsket. Dette er alle områder som tas opp i Wreckreation 2, og Sperry forklarer blant annet «vi trenger ikke et større spill, vi trenger et mer fokusert spill».

Med dette for øye er målet i Wreckreation 2 fra starten av å bygge opp rundt aggresjon, press, risiko og konsekvenser, med fem klare utviklingspilarer på plass. Den første er at denne oppfølgeren må tilby en verden skapt for racing, kamp og kollisjoner. I tillegg kommer et kjøresystem som føles fysisk, løp som alltid føles som kamper, en liste over biler spillerne kan bli knyttet til og vokse med gjennom meningsfulle oppgraderinger, og til slutt, en videreføring av det spillerdrevne kreative fellesskapet. Når alt kommer til alt handler arkadespill ikke bare om å samle biler og fullføre en sjekkliste med aktiviteter, men også om å bli en bedre sjåfør – og det er derfor disse «First Principles» er så viktige for When Tides Turn.

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For å gå et skritt videre er verdenen i Wreckreation 2 designet for å føles mer gjennomtenkt og livlig. Det finnes fortsatt åpne områder og steder å kjøre rundt i høy fart, men nå er det også et mye tydeligere fokus på industriområder og tette bygater, som begge spiller en nøkkelrolle i å gjøre racingen tettere og mer krevende. Dette området er kjent som Heartbreak City, og det er laget for å føles mer livlig og dynamisk ved å tilby større detaljrikdom i omgivelsene og langs veien – det meste av dette kan du knuse i stykker når du suser gjennom det med gasspedalen trykket helt i bunn.

Så ja, vi har en verden som føles mer interessant å utforske og kjøre rundt i, men i kjernen av Wreckreation 2 måtte det fortsatt gjøres forbedringer på selve racingen. Vi kan forvente skikkelig Burnout-lignende action der kjørestilen fremstår som tyngre og mer brutal, og mindre hoppende og svevende enn før. Det kan føles som om du kjører en lastebil, spesielt når du prøver å snike deg gjennom krappe svinger og trange smug, men fordelen med dette er at når du kolliderer eller krasjer inn i en motstander, overføres også effekten og følelsen av tyngde, noe som fører til nådeløs og tung kamp. Den nærmere kameravinkelen, de avtakbare delene og gnistene som spruter av lakken din, bidrar alle til denne følelsen av ekte Burnout-inspirert arkadesport, og ut fra det jeg har sett, har When Tides Turn helt klart forstått oppgaven bedre denne gangen. Dette er uten å nevne den mer konkurransedyktige og aggressive AI-en, som nekter å la seg mobbe eller bøye seg for spilleren under løpene, men i stedet utgjør en tøff og hard konkurrent du vil lære å forakte og til og med frykte. Men når du tvinger en av disse førerne av banen og ser bilene deres eksplodere i stykker i en sakte film- og tidløs krasjsekvens, er belønningen virkelig til stede.

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When Tides Turn har gjentatte ganger forklart at målet med Wreckreation 2 er å utvikle spillet sammen med spillerne, noe som betyr at det er mange endringer og justeringer i vente. Faktisk ble vi advart om at det sannsynligvis vil bli tilbudt flere oppdaterte forhåndsvisningsversjoner i løpet av denne forhåndsvisningsperioden, alt fordi teamet så ofte gjør justeringer og finjusteringer for å finne den rette balansen. Det er denne eksperimenteringen som gjør meg litt mer tilbøyelig til å være mindre kritisk til visse elementer i Wreckreation 2 på dette tidlige stadiet. For eksempel er «rubber-banding»-effekten i løpene for øyeblikket nådeløs, til det punktet hvor du kan kjøre flere feilfrie og rene runder med god ledelse over konkurrentene, bare for å gjøre én feil og tape et løp med fem eller seks plasseringer... Det er ingen fordel å ligge på førsteplass i denne nåværende versjonen slik den er. Selv om jeg setter pris på de tyngre bilene og den mer arkadeaktige kjøreopplevelsen de gir, er de også litt for stive og tunge for min smak det meste av tiden, og «freightliner»-sammenligningen er ikke særlig overdrevet.

Likevel, som Sperry forklarer, er dette i sin nåværende form mer en «proof of concept»-versjon, og konseptet er interessant. Det er en ekte arkadespill-opplevelse, med en rekke løpsalternativer (Face Offs introduseres for første gang i et Wreckreation-spill), unike og svært tilpassbare biler, en åpen verden med Forza Horizon-lignende samleobjekter å jakte på og knuse, samt Wrecklords å overvinne. Mye av det planlagte innholdet for Wreckreation 2 var ikke til stede i denne tidlige versjonen, men When Tides Turn lovet en bilportefølje på over 30 kjøretøy (med en ny Sports Compact-modell og tilbakevendende favoritter som Huntsville Nebraska), en mye større verden med flere interessante steder å besøke, enda flere spillmoduser og selvfølgelig et omfattende skapingssystem for spillerfellesskapet også. Så det er uten tvil et vell av ting å gjøre og oppgaver å fullføre.

De konkrete lanseringsplanene for spillet er foreløpig også uklare, men vi vet at Wreckreation 2 utvikles for PC, med planer om å komme til PS5 og Xbox Series X/S etter hvert. Vil det i det hele tatt komme en Switch 2-versjon av spillet? When Tides Turn forklarte ganske enkelt at de gjerne vil tilby en slik versjon, men på samme måte som Wreckreation 1 aldri kom til en Nintendo-plattform, vil dette helt avhenge av om utvikleren klarer å få tak i et utviklerkit.

Alt i alt fremstår det When Tides Turn har vist så langt som et godt grunnlag å bygge videre på, og vi må ganske enkelt følge prosjektet nøye med for å se om utviklerne kan lede produksjonen i en meningsfull retning fremover.