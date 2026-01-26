Forhåndsvisning: Resident Evil: Requiem - Et av de beste Resident Evil-spillene hittil?

HQ

Resident Evil Requiem Resident Evil: Requiem er et av de mest etterlengtede spillene i 2026. Enten det er fordi det er en ny del i en stadig mer populær serie, fordi fanfavoritten Leon S. Kennedy er tilbake som hovedperson, eller fordi det er et av de spillene som skaper endeløs nysgjerrighet på hvordan det vil prestere på Nintendo Switch 2, er det unektelig slik at Capcoms tittel tiltrekker seg mye oppmerksomhet. Med alt dette presset, i tillegg til min iver etter å spille hele spillet, møtte jeg utallige zombier (vel, infiserte) i en forhåndsvisningssesjon der jeg i tre timer kunne utforske hemmelighetene som er skjult i den niende delen av hovedserien Resident Evil.

To hovedpersoner, to spillestiler

Selv om jeg ikke kan snakke direkte om elementer av historien i denne tittelen, kan jeg si at i løpet av den delen av spillet jeg fikk prøve, spilte jeg noen seksjoner der du kontrollerer Leon og andre der Grace Ashcroft, den andre hovedpersonen i denne tittelen, tar ledelsen. Som nevnt under forrige Resident Evil Showcase, er øyeblikkene der Leon er hovedpersonen actionfylte; helt fra starten måtte jeg beseire en lege utstyrt med motorsag, noe som også hjalp meg med å se de mange og eksplisitte dødsskjermene i denne tittelen. Det var en kamp i et ganske trangt rom med mange infiserte som stadig dukket opp, men langt fra å være en anspent situasjon, takket være Leons ferdigheter i nærkamp, forsvare seg med sin Knife Hatchet og til og med bruke motorsagen som den nevnte legen "låner" oss, var denne delen av spillet veldig tilfredsstillende og actionfylt. Senere fikk jeg også prøve meg på en bosskamp der Leon tok seg av en stor infisert med et rent hagleskudd.

Alt endrer seg imidlertid når vi får spille som Grace. Hun viser sin uerfarenhet i denne typen situasjoner, og vi starter med et våpen med én kule og må unnvike mange infiserte rundt hvert hjørne. Når vi finner flere våpen og mer ammunisjon, blir det ikke bedre, da Grace gjør mindre skade med skytevåpen og må finne kniver med begrenset holdbarhet for å forsvare seg. I minst 45 minutter av de ca. to timene jeg prøvde med Grace, var jeg nesten tom for ammunisjon og måtte unnvike infiserte som stadig angrep på de mest uventede måter. For eksempel brukte en infisert som var koblet til en blodpose, IV-stativet til å angripe som om det var et balltre, en kokk brukte en farlig slakterkniv som praktisk talt var et "instakill", en sangerinne bedøvet deg med skrikene sine mens hun tappet helsen din, for ikke å snakke om det klassiske "zombie-bittet".

Senere fortsatte situasjonen å forverres, men jeg lærte å lage gjenstander ved å kombinere ressurser gjemt i forskjellige rom på scenen. Dette hjalp meg med å få litt mer ammunisjon og helbredende gjenstander, men det er ikke så enkelt som det høres ut, for for å lage disse gjenstandene må vi bruke blod. Grace har en bloduttrekker som hun kan bruke til å få tak i ulike prøver fra beseirede fiender eller på bestemte steder, som for eksempel en bøtte full av blod i et rom. På en måte ligner den på skanneren i Resident Evil Revelations, men i stedet for å gi oss en gjenstand når vi når 100 % av skanningen, samler vi opp blod som vi bruker i større eller mindre grad i kombinasjonen av gjenstander. Listen over gjenstander som kan lages øker takket være et minispill/puslespill som krever visse nøkkelgjenstander for å fungere og hjelper oss med å skaffe nyttige gjenstander, for eksempel en permanent helseoppgradering for Grace eller gjøre angrepene hennes mer effektive.

Apropos gåter, i løpet av vårt eventyr med Grace ser vi mange dører som krever visse nøkler for å åpne, samt klassiske logiske gåter for å åpne et hemmelig rom og få tak i en gjenstand eller nøkkel. Det skal bemerkes at lagerstyring for å bære ammunisjon, våpen, nøkler og helbredende gjenstander er veldig viktig, fordi hovedpersonen vår har en veldig begrenset beholdning (8 gjenstander begrenser i motsetning til de "uendelige" sporene i Leons koffert, som kommer tilbake i denne delen), selv om det ligner på det som skjedde i Resident Evil 2 Remake, vil vi finne forskjellige hofteposer som vil hjelpe oss å ha litt mer plass. Likhetene med RE 2 Remake slutter ikke der, fordi det er visse fiender som spiller rollen som Mr. X og vil jage oss og blokkere vår vei i visse øyeblikk. Faktisk, på dette punktet i inntrykkene mine, kan jeg si uten frykt: Den delen jeg spilte med Grace gir den samme følelsen som det første besøket på Raccoon City Police Department i RE 2 Remake, der hvert møte var en kamp om liv eller død, og du hele tiden fant lukkede dører med en fryktelig følelse av usikkerhet, mens delene der jeg kontrollerte Leon føltes mer som de siste stadiene av Resident Evil 4 Remake, hvor du kan møte alt uten frykt.

RE-motoren på sitt beste

Når det gjelder ytelse, kjørte alt perfekt, enten du spilte i førsteperson eller foretrakk tredjepersonskameraet over skulderen. Det er verdt å nevne at jeg testet spillet på PS5 Pro -versjonen, der refleksjoner, klesdetaljer og ansikter på både levende og "udøde" karakterer var av utrolig kvalitet. Dette er det spillet som utnytter RE Engine best når det gjelder grafisk kvalitet, enten det gjelder innstillinger, belysning eller karakterer. Denne versjonen hadde ray-tracing, og i de øyeblikkene hvor mørket og vår ufeilbarlige lommelykt står i sentrum, var bruken av denne teknologien svært merkbar. Jeg kunne også nyte hele spilløkten med hodetelefoner, slik at jeg kunne sette pris på spillets utmerkede stemmeskuespill, samt de ulike nyansene og den gode bruken av lydeffekter og andre lydelementer som bidro til at jeg kunne leve meg helt inn i spillopplevelsen.

For å konkludere med disse inntrykkene, må jeg legge til at det jeg har spilt av Resident Evil Requiem virker for meg å være den perfekte balansen mellom spenning og action, og besøker ideer fra eldre titler, men gir dem en vri, for eksempel utseendet til fiender som gjenopplives etter å ha blitt beseiret, som "Crimson Heads" fra nyinnspillingen av den første Resident Evil. Capcom ser ut til å ha gjort hjemmeleksen sin for å finne ut hva fansen av den 30 år gamle Resident Evil -franchisen liker best, og hvis sluttproduktet fortsetter i tråd med det vi så i forhåndsvisningen vår, vil det bli et av de mest elskede Resident Evil -spillene blant spillerne og muligens en av de sterkeste kandidatene til årets spill.